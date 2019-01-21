Смілива Даша Астаф'єва засвітила пишні груди у прозорій сукні: фото 18+

Співачка Даша Астаф'єва не припиняє підтверджувати статус секс-символа українського шоу-бізнесу, вкотре показавши користувачам у мережі відверті знімки.

Нове пікантне фото Астаф'єва продемонструвала шанувальникам на своїй сторінці в Instagram.

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На чорно-білій світлині Даша постала в обтислій прозорій сукні, під яку співачка не одягнула білизну. Відтак зірка не соромиться демонструвати свої форми і показувати спокусливі фото фанатам.

Фотографія як ефект лакмусового папірця, індикатор визначення реакції середовища. Ось, чому, перш ніж сказати "так", я завжди вимагаю ідею зйомки. Якщо вона не чіпляє мене, немає сенсу витрачати час і зусилля цілої команди. Часто геніальне у простому. Мої найсильніші тандеми, закінчувалися тим, що ми так і не виходили з номера готелю,

– зазначила артистка у підписі.



Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva



Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva



Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva



Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva