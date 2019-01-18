Смілива Хайді Клум знялася у фотосесії з живими зміями: відео

45-річна німецька супермодель Хайді Клум здивувала шанувальників у соціальних мережах екзотичною зйомкою зі справжніми зміями на грудях.

Відео з бекстейджу фотосесії Хайді опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Клум погодилася зніматися у мереживній білизні з маїсовим полозом, молочною, каліфорнійською і гоферовою зміями для телепроекту Germany's Next Top Model ("Топ-модель по-німецьки").

Мені подобаються ці хлопці. Дуже добре провела день з цими красивими зміями,

– прокоментувала короткі ролики супермодель.

Хайді Клум позує зі зміями на грудях: дивіться відео

Нагадаємо, 24 грудня 45-річна модель Хайді Клум заручилась з музикантом Томом Каулітцем. Вперше про пару заговорили у березні 2018 року, коли закоханих побачили під час спільного виходу з ресторану Нью-Йорка. Тоді в закладі відбувався показ нової колекції ювелірних виробів від Лоррейн Шварц. Хоч Том і не був на самій презентації, однак вечірку покинув разом з Хайді.