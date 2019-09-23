Сміливе декольте, ніжна пудра і готичний чорний: зірки "Гри престолів" на червоній доріжці Еммі

Напередодні, 22 вересня, один із найбільших залів Лос-Анджелеса зібрав найпопулярніших акторів 2019 року. У Microsoft Theater відгриміла церемонія нагородження Еммі. І, оскільки серіал "Гра престолів" тріумфував у номінаціях, його герої вражали своїми виходами на червоній доріжці.

Килимова доріжка Еммі-2019 побачила чимало ефектних образів зірок, які прийшли представити свої серіали та інші телепроєкти на церемонії нагородження. По-особливому важливою вона стала для акторів, які зіграли головні ролі у серіалі "Гра престолів". Адже цього року творці стрічки показала фінальний сезон, тому героям довелося востаннє представляти чи не найважливіший проєкт свого життя на престижній церемонії.

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На червоній доріжці Емілія Кларк, яка була номінована у категорії найкраща жіноча роль у драматичному серіалі за персонажа з "Гри престолів", вирішила поставити на королівський синій. Перед папараці акторка постала у сміливій темній сукні від Valentino Haute Couture з екстремальним декольте – її груди прикривали лише широкі шлейки плаття.



Емілія Кларк / Instagram / @wwd

Мейсі Вільямс вибрала образ у чорному кольорі від британського можного лейблу JW Anderson. Її вбрання відрізнялося готичними деталями та несиметричним кроєм.



Мейсі Вільямс / Instagram / @wwd

Натомість їхня колега Софі Тернер віддала перевагу пудровій сукні від Louis Vuitton. Структурний ліф та елегантний пояс додали вишуканості її вечірньому образові. образ довершило діамантове намисто та босоніжки на високих підборах.



Софі Тернер / Instagram / @wwd