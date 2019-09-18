Сміливі образи Джади Пінкетт-Сміт, які підкорили мережу

Голлівудська акторка та дружина Вілла Сміта святкує день народження. Знаменитість щоразу вражає громадськість ефектними та досить відвертими вбраннями. Відтак у день народження Джади Пінкетт-Сміт журналісти LifeStyle 24 вирішили показати сексуальні образи іменинниці, які вже встигли розбурхати мережу.

Джада Пінкетт-Сміт – одна з найвідоміших зірок, яка полюбляє красуватись на червоних доріжках та приголомшувати своїх прихильників яскравими виходами. Щоразу акторка підбирає особливе вбрання, яке підкреслює її струнку фігуру та сексуальність. Сама знаменитість неодноразово зізнавалась, що отримує задоволення від спалахів камер, тому залюбки позує для фотографів з різних ракурсів.

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Однак не завжди Джада Пінкетт-Сміт могла й мріяти про славу. У дитинстві її з молодшим братом Калібою виховувала мама і бабуся, тому коштів сім'ї завжди бракувало. Помітивши, що у Джади є схильність до мистецтва, її віддали навчатись у Балтиморську школу, де вона познайомилась із репером Тупаком Шакурою. Тому спершу Джада Пінкетт-Сміт реалізовувала себе як співачка. Проте згодом зірка вирішила спробувати свої сили у Голлівуд, переїхавши до Лос-Анджелеса. Цей нелегкий вибір був першим кроком до світової слави.

За 29 років своєї кар'єри Джада знялась у десятках кінострічок, зокрема, "Справжні кольори", "Справжні кольори", "Божевільний професор", "Другий світ", "Виклик", "Крик 2", "Матриця: Перезавантаження", "Готем", "Падіння янгола".

Щодо особистого життя, то Джада ще у 1997 році вийшла заміж за голлівудського красеня Вілла Сміта. Відтоді подружжя з легкістю можна назвати взірцевим, адже актор підтримує кохану навіть в епатажних задумах. Зокрема, Вілл Сміт схвалює пікантні образи дружини, які вона демонструє на червоних доріжках та у мережі. За словами знаменитості, це спосіб самовираження Джади, який не можна сковувати.

Тож якими знімками відзначилась Джада Пінкетт-Сміт – дивіться у підбірці журналістів LifeStyle 24.



Вілл Сміт з дружиною на прем'єрі "Аладдін" / Фото: Getty Images



Джада Пінкетт-Сміт у Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images



Дружина Вілла Сміта / Фото: Instagram / @jadapinkettsmith​



Голлівудська акторка Джада Пінкетт-Сміт / Фото: Instagram / @jadapinkettsmith​



Джада Пінкетт-Сміт позувала топлес / Фото: Instagram / @jadapinkettsmith​



Джада Пінкетт-Сміт у грудні 2018 року / Фото: Harper's Bazaar



Розкішна фігура Джади Пінкетт-Сміт / Фото: Instagram / @jadapinkettsmith​