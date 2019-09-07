Сміливо: 18-річна Кайя Гербер приміряла бандажну сукню від Versace

Американська модель та донька Сінді Кроуфорд, Кайя Гербер відсвяткувала свій день народження у вівторок, 3 вересня. Для гучної вечірки, яка пройшла 6 вересня в Нью-Йорку, на честь 18-річчя дівчина повторила культовий образ мами з 90-х від Versace.

Про це пише британське видання Daily Mail. Кайя потрапила в об'єктиви папараці, коли з друзями прямувала до нью-йоркського готелю The Edition.

Читайте також: Кайї Гербер – 18: еволюція стилю моделі у яскравих фото

Для вечірки Гербер повторила образ своєї мами Сінді Кроуфорд з 1992 року, коли вона вийшла на премію MTV VMA. 18-річна дівчина одягнула бандажне мініплаття з ременями від Versace, яке доповнила спершу чорними чоботами, а потім звабливими ботильйонами з ремінцями.

Не менш ефектно виглядало волосся, яке стилісти об'ємно вклали, та насичений макіяж з акцентом на очах. Завершенням спокусливого і стильного "аутфіту" став шкіряний пояс із знаковою великою золотою пряжкою Versace.



Кайя Гербер / Getty Images



​Сінді Кроуфорд / Архівне фото



​Кайя Гербер / SplashNews.com / Daily Mail



​Кайя Гербер / SplashNews.com / Daily Mail