Сміливо: 18-річна Кайя Гербер приміряла бандажну сукню від Versace

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Кайя Гербер
Кайя Гербер / SplashNews.com / Daily Mail

Американська модель та донька Сінді Кроуфорд, Кайя Гербер відсвяткувала свій день народження у вівторок, 3 вересня. Для гучної вечірки, яка пройшла 6 вересня в Нью-Йорку, на честь 18-річчя дівчина повторила культовий образ мами з 90-х від Versace.

Про це пише британське видання Daily Mail. Кайя потрапила в об'єктиви папараці, коли з друзями прямувала до нью-йоркського готелю The Edition.

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Для вечірки Гербер повторила образ своєї мами Сінді Кроуфорд з 1992 року, коли вона вийшла на премію MTV VMA. 18-річна дівчина одягнула бандажне мініплаття з ременями від Versace, яке доповнила спершу чорними чоботами, а потім звабливими ботильйонами з ремінцями.

Не менш ефектно виглядало волосся, яке стилісти об'ємно вклали, та насичений макіяж з акцентом на очах. Завершенням спокусливого і стильного "аутфіту" став шкіряний пояс із знаковою великою золотою пряжкою Versace.

Кайя Гербер
Кайя Гербер / Getty Images

Кайя Гербер
​Сінді Кроуфорд / Архівне фото

Кайя Гербер
​Кайя Гербер / SplashNews.com / Daily Mail

Кайя Гербер
​Кайя Гербер / SplashNews.com / Daily Mail

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кайя Гербер Сінді Кроуфорд
Джерело: LifeStyle 24
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