Сміливо: Пріянка Чопра засвітила груди в напівпрозорому топі

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Пріянка Чопра
Пріянка Чопра / www.gettyimages.com

Індійська акторка і дружина Ніка Джонаса Пріянка Чопра стала гостею фестивалю Beautycon, присвяченому красі і сучасним трендам. Для виходу знаменитість підготувала ефектний образ, у якому поєднала сексуальність та маскулінність.

Як повідомляє видання Daily Mail, Пріянка виступила з промовою, в якій заговорила про права жінок. "Ми – 50% населення Землі. Ми повинні бути представлені у всіх сферах і на всіх посадах. Жінки повинні відчувати свою владу і пишатися цим", – заявила зірка.

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Крім того, після виступу Чопра прокоментувала своє ставлення до шлюбу перед знайомством з Ніком Джонасом. За її словами, вона завжди робила вибір на користь кар'єри.

Я не зустрічала правильного хлопця і не планувала вийти заміж. А потім в моєму житті з'явився Нік. Він показав мені, що любов – почуття захищеності. Любов для мене як міцні обійми. І разом з ним я ризикнула створити сім'ю. Сьогодні я щаслива як ніколи,
– наголосила знаменитість.

Пріянка Чопра
Пріянка Чопра / Getty Images

Для виходу Пріянка Чопра одягнула білий over-size костюм та зібрала волосся у хвіст. Маскулінний образ вона доповнила напівпрозорим чорним топом з бантом, який приміряла на голе тіло і туфлі на високих підборах.

Пріянка Чопра
Пріянка Чопра / Getty Images

Не менш ефектно виглядав макіяж, який зробили Пріянці. "Смокі-айс" в чорно-рожевих відтінках чудово підкреслив колір очей акторки.

Пріянка Чопра
Пріянка Чопра / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Голлівуд Пріянка Чопра
Джерело: LifeStyle 24
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