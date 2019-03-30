Смокінг haute couture і біла блуза: Вікторія Бекхем засвітила стильний класичний образ

Британська модельєрка Вікторія Бекхем підкорює Катару вже декілька днів підряд. Знаменитість отримала запрошення на премію Fashion Trust Arabia, що проходила в Досі в четвер, 28 березня. Для світського заходу дружина відомого футболіста обрала стильний класичний образ.

Вікторія Бекхем сміливо може починати писати книгу під назвою "Енциклопедія носіння брючних костюмів". Останні виходи знаменита модельєрка здійснює саме в цих вбраннях, кожен з яких відрізняється стилем, фасоном чи просто кольором. Так, на церемонії Fashion Trust Arabia 44-річна Вікторія Бекхем з'явилася в брючному чорному костюмі від власного бренду.

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Попри тренд на костюми oversize британка на своєму прикладі показує, що елегантні жіночі костюми ніколи не вийдуть з моди. Так, смокінг дизайнерки складався з завужених штанів з шовковим поясом та лампасами. Така модель чудово підкреслила стрункі ноги 44-річної бізнесвумен. Піджак Вікторія Бекхем накинула на плечі, не одягаючи, а з-під нього виднілася біла блуза з масивним жабо на шиї та манжетами на рукавах.

Під рукою Вікторія Бекхем тримала чорний атласний клатч, а образ доповнила туфлями-човниками в тон до сумки.



Вікторія Бекхем у Досі / Getty Images