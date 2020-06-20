Популярна телеведуча повернулася до роботи та все частіше показує кадри зі знімального майданчика. Катя Осадча грайливо позувала в легкому смугастому костюмі, який неодмінно знадобиться у літньому гардеробі.

Якщо раніше сімейні вечори зіркове подружжя проводило вдома, то з послабленням карантину – на роботі під прицілом камер. Схоже, зйомки неабияк надихають пару, адже телеведучі з радістю діляться з фоловерами закулісними кадрами зі зйомок. Катя Осадча на особистій сторінці в інстаграмі показала черговий стильний образ.

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Літній образ Каті Осадчої

Перед камерою знаменитість з'явилася у легкому вбранні, яке стане ідеальним образом у спекотний літній день. На ній світло-блакитний смугастий костюм вільного крою. Широкі штани та сорочка розміру оверсайз хоч і приховали струнке тіло ведучої, проте дозволили їй почуватися комфортно. Родзинки look Каті Осадчої додало відверте декольте, яке акцентувало на її тендітності.

Образ зірка доповнила світлими балетками. Невід'ємним елементом стала яскрава хустинка, якою Осадча зібрала легкі локони назад. Бездоганним був й макіяж знаменитості, проте її головний аксесуар – щира усмішка.



Катя Осадча в смугастому костюмі / Фото Instagram / @kosadcha



Катя Осадча в смугастому костюмі / Фото Instagram / @kosadcha