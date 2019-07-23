Смузі зі слив: три смачні рецепти

У сезон слив потіште себе смузі, зробленими на основі цих фруктів. Сливи мають багато корисних властивостей, зокрема через них поліпшується травлення, виводяться зайва вода й солі з організму.

Пропонуємо три рецепти смузі із слив. Читайте також: Сирне суфле з ягодами: рецепт ідеального сніданку Слива, банан, мед Інгредієнти:



Банан – 2 шт.;

Сливи –5 шт.;

2 ч. л. меду. Рецепт приготування: 1. Очистити банани, у слив видалити кісточки. 2. Нарізати фрукти на шматочки. 3. Покласти інгредієнти в чашу блендера, добре перемолоти. 4. В самому кінці додати в смузі мед, і ще раз перемолоти у блендері. Слива, м'ята, лимон Інгредієнти:



Слива – 0, 5 кг;

Пару гілочок м'яти;

Лимонний сік;

Цедра половини лимона;

Склянка подрібненого льоду. Рецепт приготування: 1. Сливи вимийте і видаліть кісточки. 2. У блендері змішайте сливи, м'яту, лимонний сік, цедру і перемеліть до отримання однорідної маси. 3. Подавайте відразу після приготування. Слива, груша, йогурт Інгредієнти:



Сливи – 4 шт.;

Стигла груша;

0,5 будь-якого йогурту. Рецепт приготування: 1. Помити і почистити сливи. 2. Порізати фрукти кубиками і перемолоти в блендері. 3. У готову фруктову суміш додати йогурт, перемішати і відразу ж подавати.