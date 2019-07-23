Смузі зі слив: три смачні рецепти

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Смузі зі слив – смачні рецепти сливового смузі
Рецепти смузі із слив / Florida Coastal Cooking

У сезон слив потіште себе смузі, зробленими на основі цих фруктів. Сливи мають багато корисних властивостей, зокрема через них поліпшується травлення, виводяться зайва вода й солі з організму.

Пропонуємо три рецепти смузі із слив.

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Слива, банан, мед

Інгредієнти:

Банан – 2 шт.;
Сливи –5 шт.;
2 ч. л. меду.

Рецепт приготування:

1. Очистити банани, у слив видалити кісточки.

2. Нарізати фрукти на шматочки.

3. Покласти інгредієнти в чашу блендера, добре перемолоти.

4. В самому кінці додати в смузі мед, і ще раз перемолоти у блендері.

Слива, м'ята, лимон

Інгредієнти:

Слива – 0, 5 кг;
Пару гілочок м'яти;
Лимонний сік;
Цедра половини лимона;
Склянка подрібненого льоду.

Рецепт приготування:

1. Сливи вимийте і видаліть кісточки.

2. У блендері змішайте сливи, м'яту, лимонний сік, цедру і перемеліть до отримання однорідної маси.

3. Подавайте відразу після приготування.

Слива, груша, йогурт

Інгредієнти:

Сливи – 4 шт.;
Стигла груша;
0,5 будь-якого йогурту.

Рецепт приготування:

1. Помити і почистити сливи.

2. Порізати фрукти кубиками і перемолоти в блендері.

3. У готову фруктову суміш додати йогурт, перемішати і відразу ж подавати.

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Теги: LifeStyle Рецепти напоїв – рецепти приготування літніх напоїв Food and Drinks
Джерело: LifeStyle 24
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