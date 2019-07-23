Смузі зі слив: три смачні рецепти
У сезон слив потіште себе смузі, зробленими на основі цих фруктів. Сливи мають багато корисних властивостей, зокрема через них поліпшується травлення, виводяться зайва вода й солі з організму.
Пропонуємо три рецепти смузі із слив.
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Слива, банан, мед
Інгредієнти:
Банан – 2 шт.;
Сливи –5 шт.;
2 ч. л. меду.
Рецепт приготування:
1. Очистити банани, у слив видалити кісточки.
2. Нарізати фрукти на шматочки.
3. Покласти інгредієнти в чашу блендера, добре перемолоти.
4. В самому кінці додати в смузі мед, і ще раз перемолоти у блендері.
Слива, м'ята, лимон
Інгредієнти:
Слива – 0, 5 кг;
Пару гілочок м'яти;
Лимонний сік;
Цедра половини лимона;
Склянка подрібненого льоду.
Рецепт приготування:
1. Сливи вимийте і видаліть кісточки.
2. У блендері змішайте сливи, м'яту, лимонний сік, цедру і перемеліть до отримання однорідної маси.
3. Подавайте відразу після приготування.
Слива, груша, йогурт
Інгредієнти:
Сливи – 4 шт.;
Стигла груша;
0,5 будь-якого йогурту.
Рецепт приготування:
1. Помити і почистити сливи.
2. Порізати фрукти кубиками і перемолоти в блендері.
3. У готову фруктову суміш додати йогурт, перемішати і відразу ж подавати.