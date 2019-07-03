Смузі з буряка: напій для чудового початку дня

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Смузі з буряка
Смузі з буряка / The Organic Dietitian

Буряк – це джерело вітамінів та розчинної клітковини, яка контролює рівень цукру й холестерину в крові та сприяє роботі кишківника. Приготуйте на сніданок смузі з буряка, яке сприятиме схудненню і очищенню організму.

Рецепт смузі з буряка

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Інгредієнти:

Морква – 2 шт.

Апельсин – 1 шт.

Буряк – 0,25 шт.

Корінь імбіру – 2 см.

Рецепт приготування смузі з буряка:

Очистити овочі та фрукти.

Зробити сік з буряка, потім -–моркви, імбіру та апельсину.

Змішати соки та прикрасити шматочком апельсину.


Рецепт бурякового смузі

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Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
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