Смузі з буряка: напій для чудового початку дня
Буряк – це джерело вітамінів та розчинної клітковини, яка контролює рівень цукру й холестерину в крові та сприяє роботі кишківника. Приготуйте на сніданок смузі з буряка, яке сприятиме схудненню і очищенню організму.
Рецепт смузі з буряка
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Інгредієнти:
Морква – 2 шт.
Апельсин – 1 шт.
Буряк – 0,25 шт.
Корінь імбіру – 2 см.
Рецепт приготування смузі з буряка:
Очистити овочі та фрукти.
Зробити сік з буряка, потім -–моркви, імбіру та апельсину.
Змішати соки та прикрасити шматочком апельсину.
Рецепт бурякового смузі
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