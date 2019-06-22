Сніданок у мікрохвильовці: три смачних рецепти

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Рецепти сніданку в мікрохвильовці
Рецепти сніданку в мікрохвильовці / unsplash

Всі ми знаємо, наскільки сніданок важливий для нашого здоров'я та фігури. Але іноді зранку не вистачає часу не те, що на готування, а й на чашку кави!

Редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку трьох рецептів  смачних сніданків в мікрохвильовці, які ви приготуєте за лічені секунди.

Омлет з сиром

Рецепт омлету з сиром в мікрохвильовці
Рецепт омлету з сиром в мікрохвильовці

Інгредієнти:
- 2 яйця;
- 2 столові ложки молока;
- сіль за смаком;
- мелений чорний перець – за смаком;
- інші спеції – за смаком;
- 2 столові ложки тертого сиру.

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Рецепт омлету з сиром в мікрохвильовці:

Збийте яйця і молоко і вилийте в кружку. Поставте в мікрохвильовку на повну потужність на 45 секунд. Потім дістаньте чашку, перемішайте і поставте ще на 30-45 секунд. Приправте готовий омлет сіллю, перцем і будь-якими іншими спеціями і посипте тертим сиром.

Ванільний чізкейк

Рецепт ванільного чізкейку в мікрохвильовці
Рецепт ванільного чізкейку в мікрохвильовці

Інгредієнти:
- 60 г вершкового сиру;
- 2 столові ложки сметани;
- 1 яйце;
- ½ чайної ложки лимонного соку;
- щіпка ваніліну;
- цукор – за смаком.

Рецепт ванільного чізкейку в мікрохвильовці:

Змішайте всі інгредієнти і поставте в мікрохвильовку на повну потужність на 1,5 хвилини, перемішуючи кожні 30 секунд. Готовий чізкейк можна охолодити і посипати ягодами і подрібненими горіхами або вибрати інші топінги.

Вівсяна каша з фруктами і горіхами

Рецепт вівсянки в мікрохвильовці:
Рецепт вівсянки в мікрохвильовці

Інгредієнти:
- 1 стакан води;
- ½ склянки вівсянки;
- 1 щіпка солі;
- 2 столові ложки цукру;
- 1 чайна ложка кориці;
- 2 столові ложки подрібнених волоських горіхів;
- ¼ склянки будь-яких фруктів або ягід.

Рецепт вівсянки в мікрохвильовці:

Змішайте всі інгредієнти і викладіть в чашку. Поставте в мікрохвильовку на 2 хвилини і 20 секунд. Якщо каша вийде рідкою, то готуйте її ще 10-15 секунд.

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Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: Lifehacker
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