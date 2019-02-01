Снігопади – не завада: принц Гаррі та вагітна Меган Маркл приїхали до Брістоля

291
Принц Гаррі та Меган Маркл відвідали місто Брістоль
Принц Гаррі та Меган Маркл відвідали місто Брістоль / www.gettyimages.com

Герцоги Сассекські активно продовжують виконувати доручення від Єлизавети ІІ. У перший день лютого принц Гаррі та Меган Маркл вирушили у спільну поїздку до міста Брістоль.

Представників королівської родини зустріли значні снігопади. Однак погодні умови аж ніяк не повпливали на настрій та заплановані заходи для герцогів Сассекських. Чимало британців вийшли на вулиці Брістоля, щоб привітатись з принцом Гаррі та Меган Маркл, тому представники Букінгемського палацу із задоволенням постояли на засніженій вулиці.

Читайте також: Меган Маркл вразила несподіваним вибором вбрання: чарівні фото

Згідно із анонсом, герцоги Сассекські прагнуть дізнатись більше про культурну спадщину міста і його багату історію. Тому королівське подружжя планує навідатись до театру Bristol Old Vic, який нещодавно відкрили після тривалої реконструкції. Окрім цього, принц Гаррі та Меган Маркл відвідають спортивний центр Empire Boxing Gym, щоб допомогти зробити його доступним для малозабезпечених родин. 

Поява герцогів у містечку стала справжнім святом. Діти з британськими прапорами та дорослі з квітами зустріли принца Гаррі та вагітну Меган Маркл.

До британців чарівна герцогиня Сассекська вийшла у сукні від Oscar de la Renta, чорному пальті від William і стильних зелених чоботах. Свій витончений образ вона доповнила клатчем та рукавицями. Хвилясте волосся та ніжний макіяж додали романтичності вигляду Меган Маркл. 

Герцоги Сассекські
Герцоги Сассекські / Getty Images

Принц Гаррі та Меган Маркл під час публічного виходу
Принц Гаррі та Меган Маркл під час публічного виходу / Getty Images

Герцоги Сассекські здійснили поїздку до Брістоля
Герцоги Сассекські здійснили поїздку до Брістоля / Getty Images

Водночас принц Гаррі постав перед прихильниками у сірих класичних штанах, сорочці зі светром та сірому пальті. Виглядав внук Її Величності дуже елегантно. 

Принц Гаррі та Меган Маркл у Брістолі
Принц Гаррі та Меган Маркл у Брістолі / Getty Images

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто з актрис отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
31 січня 13:38 Хто з актрис отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
368
Готовий до критики, – український андрогін про участь Білала Хассані в Євробаченні-2019
31 січня 10:01 Готовий до критики, – український андрогін про участь Білала Хассані в Євробаченні-2019
Анастасія Манюхіна 3120
Хто з акторів отримає перемогу на Оскарі-2019 – опитування
30 січня 18:23 Хто з акторів отримає перемогу на Оскарі-2019 – опитування
455
Музичні новинки січня: 10 пісень, які варто почути в новому році
30 січня 18:00 Музичні новинки січня: 10 пісень, які варто почути в новому році
Олена Булан 2628
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
30 січня 11:25 Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
Настя Сукач 7211
Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність
29 січня 14:00 Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність
Марта Вересюк 2769
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук