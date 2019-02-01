Снігопади – не завада: принц Гаррі та вагітна Меган Маркл приїхали до Брістоля

Герцоги Сассекські активно продовжують виконувати доручення від Єлизавети ІІ. У перший день лютого принц Гаррі та Меган Маркл вирушили у спільну поїздку до міста Брістоль.

Представників королівської родини зустріли значні снігопади. Однак погодні умови аж ніяк не повпливали на настрій та заплановані заходи для герцогів Сассекських. Чимало британців вийшли на вулиці Брістоля, щоб привітатись з принцом Гаррі та Меган Маркл, тому представники Букінгемського палацу із задоволенням постояли на засніженій вулиці.

Читайте також: Меган Маркл вразила несподіваним вибором вбрання: чарівні фото

Згідно із анонсом, герцоги Сассекські прагнуть дізнатись більше про культурну спадщину міста і його багату історію. Тому королівське подружжя планує навідатись до театру Bristol Old Vic, який нещодавно відкрили після тривалої реконструкції. Окрім цього, принц Гаррі та Меган Маркл відвідають спортивний центр Empire Boxing Gym, щоб допомогти зробити його доступним для малозабезпечених родин.

Поява герцогів у містечку стала справжнім святом. Діти з британськими прапорами та дорослі з квітами зустріли принца Гаррі та вагітну Меган Маркл.

It’s time for The Duke and Duchess of Sussex to meet children from Abbeywood pre-school #RoyalVisitBristol pic.twitter.com/GeKBl1XRqy — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 1 лютого 2019 р.

До британців чарівна герцогиня Сассекська вийшла у сукні від Oscar de la Renta, чорному пальті від William і стильних зелених чоботах. Свій витончений образ вона доповнила клатчем та рукавицями. Хвилясте волосся та ніжний макіяж додали романтичності вигляду Меган Маркл.



Герцоги Сассекські / Getty Images



Принц Гаррі та Меган Маркл під час публічного виходу / Getty Images



Герцоги Сассекські здійснили поїздку до Брістоля / Getty Images

Водночас принц Гаррі постав перед прихильниками у сірих класичних штанах, сорочці зі светром та сірому пальті. Виглядав внук Її Величності дуже елегантно.



Принц Гаррі та Меган Маркл у Брістолі / Getty Images