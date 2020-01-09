Сніжана Бабкіна поділилася фірмовим рецептом приготування "Тірамісу"

Дружина українського співака Сергія Бабкіна на своїй сторінці в інстаграмі поділилася рецептом приготування десерту "Тірамісу". Сніжана провела свій перший кулінарний прямий ефір, в якому детально розказала про інгредієнти для десерту і процес його приготування.

Рецепт приготування "Тірамісу"

Для приготування "Тірамісу" від Сніжани Бабкіної знадобляться такі продукти:

банка крем-сиру "Маскарпоне" (500г)

печиво "Савоярді" (1 уп.)

найсвіжіші яйця (6 шт.)

цукрова пудра (6 ст. ложок)

сіль

ароматний сироп безалкогольний або алкогольний (можна той, який додають до кави)

кава (3 еспресо без цукру)

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Сніжана прокоментувала процес приготування наступним чином:

1. "Заварили каву та залишили її остигати. Помили яйця. Взяли два чистих та сухих і відділили в них жовтки від білків: в одну миску жовтки, в іншу – білки.



Сніжана Бабкіна ділиться рецептом "Тірамісу" / Instagram / @snezhana_babkina

2. Беремо міксер і миску з білками. Включаємо міксер на найменші обороти і збиваємо 5 хвилин, додаючи трішки солі і 3 столові ложки цукрової пудри. Після цього ще 7 хвилин збиваємо на найвищих оборотах. В результаті має вийти щільна та "стояча" піна.

3. Беремо миску з жовтками. Додаємо в неї 3 столові ложки цукрової пудри, крем-сир "Маскарпоне" і трішки сиропу. Збиваємо 3-5 хвилин, поки маса трішки побіліє.

4. Далі беремо лопатку і акуратно ці дві маси – жовту і білу, – змішуємо. Саме лопатку і саме акуратно. Це потрібно для того, щоб легкість цієї маси не зникла.



Сніжана Бабкіна / Instagram / @snezhana_babkina

5. Беремо форму, печиво та каву. Печиво на секунду опускаємо в каву (з одного боку) і викладаємо на дно форми. Важливо, щоб між печивом була відстань 0,5 см. Виложили та добре змазали все це кремом. Зверху ще один шар печива. Не забуваємо печиво опускати в каву та робити це швидко, щоб воно не розвалилося. Виложили 2 шар печива. Зверху покрили кремом. Перевірено, що "Тірамісу" виходить смачним саме з 2 шарами!

6. Зверху притрусили какао. Закрили плівкою і поклали в холодильник на 5 годин, а ще краще – на ніч".

Смачного!