Сніжана Бабкіна поділилася фірмовим рецептом приготування "Тірамісу"
Дружина українського співака Сергія Бабкіна на своїй сторінці в інстаграмі поділилася рецептом приготування десерту "Тірамісу". Сніжана провела свій перший кулінарний прямий ефір, в якому детально розказала про інгредієнти для десерту і процес його приготування.
Рецепт приготування "Тірамісу"
Для приготування "Тірамісу" від Сніжани Бабкіної знадобляться такі продукти:
- банка крем-сиру "Маскарпоне" (500г)
- печиво "Савоярді" (1 уп.)
- найсвіжіші яйця (6 шт.)
- цукрова пудра (6 ст. ложок)
- сіль
- ароматний сироп безалкогольний або алкогольний (можна той, який додають до кави)
- кава (3 еспресо без цукру)
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Сніжана прокоментувала процес приготування наступним чином:
1. "Заварили каву та залишили її остигати. Помили яйця. Взяли два чистих та сухих і відділили в них жовтки від білків: в одну миску жовтки, в іншу – білки.
Сніжана Бабкіна ділиться рецептом "Тірамісу" / Instagram / @snezhana_babkina
2. Беремо міксер і миску з білками. Включаємо міксер на найменші обороти і збиваємо 5 хвилин, додаючи трішки солі і 3 столові ложки цукрової пудри. Після цього ще 7 хвилин збиваємо на найвищих оборотах. В результаті має вийти щільна та "стояча" піна.
3. Беремо миску з жовтками. Додаємо в неї 3 столові ложки цукрової пудри, крем-сир "Маскарпоне" і трішки сиропу. Збиваємо 3-5 хвилин, поки маса трішки побіліє.
4. Далі беремо лопатку і акуратно ці дві маси – жовту і білу, – змішуємо. Саме лопатку і саме акуратно. Це потрібно для того, щоб легкість цієї маси не зникла.
Сніжана Бабкіна / Instagram / @snezhana_babkina
5. Беремо форму, печиво та каву. Печиво на секунду опускаємо в каву (з одного боку) і викладаємо на дно форми. Важливо, щоб між печивом була відстань 0,5 см. Виложили та добре змазали все це кремом. Зверху ще один шар печива. Не забуваємо печиво опускати в каву та робити це швидко, щоб воно не розвалилося. Виложили 2 шар печива. Зверху покрили кремом. Перевірено, що "Тірамісу" виходить смачним саме з 2 шарами!
6. Зверху притрусили какао. Закрили плівкою і поклали в холодильник на 5 годин, а ще краще – на ніч".
Смачного!