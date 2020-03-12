Сніжана Бабкіна поділилася романтичним фото з чоловіком

Дружина знаменитого українського виконавця Сергія Бабкіна Сніжана поділилася чуттєвим фото. Знімок зробили рік тому, коли подружжя очікувало на народження третьої дитини.

Сергій та Сніжана втретє стали батьками в червні 2019 року. За декілька місяців до появи на світ сина Єлисея, закохана пара позувала у ніжній та, водночас, пристрасній і еротичній фотосесії для популярного журналу Viva. Днями на сторінці в інстаграмі Бабкіна поширила романтичний кадр та згадала той час, коли носила під серцем сина.

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На світлині, яку опублікувала Сніжана, вона позує у мереживній нижній білизні чорного кольору. Волосся зіркової дружини зібрано в високу зачіску. Її вуха прикрашають висячі сережки. Сергій зображений на фото в чорний штанах та з оголеним торсом.

Закохані з ніжністю обіймаються та дивляться один одному у вічі. Також увагу привертає округлий живіт Сніжани.