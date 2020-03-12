24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Сніжана Бабкіна поділилася романтичним фото з чоловіком

-
Сніжана та Сергій Бабкіни / Instagram / @snezhana_babkina

Дружина знаменитого українського виконавця Сергія Бабкіна Сніжана поділилася чуттєвим фото. Знімок зробили рік тому, коли подружжя очікувало на народження третьої дитини.

Сергій та Сніжана втретє стали батьками в червні 2019 року. За декілька місяців до появи на світ сина Єлисея, закохана пара позувала у ніжній та, водночас, пристрасній і еротичній фотосесії для популярного журналу Viva. Днями на сторінці в інстаграмі Бабкіна поширила романтичний кадр та згадала той час, коли носила під серцем сина.

Читайте також: Тіна Кунакі та Венсан Кассель позували у чуттєвій фотосесії: ніжні фото

На світлині, яку опублікувала Сніжана, вона позує у мереживній нижній білизні чорного кольору. Волосся зіркової дружини зібрано в високу зачіску. Її вуха прикрашають висячі сережки. Сергій зображений на фото в чорний штанах та з оголеним торсом. 

Закохані з ніжністю обіймаються та дивляться один одному у вічі. Також увагу привертає округлий живіт Сніжани. 

 

Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа
сьогодні
Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle Зіркові романи Еротика Сергій Бабкін LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 17:03 Чи варто подорожувати під час пандемії коронавірусу: опитування
Юлія Турелик
сьогодні 16:12 Місячний календар стрижок на березень: корисні поради
Квітослава Туз
сьогодні 14:55 Том Генкс: таємниці особистого життя та кар'єри легенди Голлівуду
Юлія Михайлова
сьогодні 13:11 Тренди весни 2020: що ми будемо одягати цього сезону
Квітослава Туз
сьогодні 12:40 Найкращі фільми з Томом Генксом, які можна переглядати вічно
Юлія Михайлова
Новини
Більше новин
Залиште відгук