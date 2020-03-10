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Сніжана Бабкіна показала фото сина в лікарні

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Сніжана Бабкіна з сином Артуром / Instagram / @snezhana_babkina

Син Сніжани та Сергія Бабкіних 4 березня потрапив до лікарні. Це спричинило запалення легень, яке дало ускладнення. Тепер зіркова матуся поділилася радісною новиною. Артура переводять з реанімації в стаціонар.

Про стан здоров'я сина Сніжана розповідає на своїй сторінці в інстаграмі. Спершу вона поширила публікацію, в якій закликала батьків не зволікати та не займатися самолікуванням дітей вдома, а в таких випадках негайно звертатися до лікаря. Пізніше ділилася інформацією щодо того, як Артур себе почуває. Сьогодні, 10 березня, Бабкіна повідомила, що його переводять в стаціонар.

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Сніжана опублікувала у своїх інстаграм-сторіс та на акаунті фотографії. На них Артура бачимо в палаті після серйозної хвороби. Сергій та Сніжана Бабкіни в лікарняному вбранні, проте радіють, що син одужує.

Всім доброго дня! У нас чудові новини! Зараз нас переводять з реанімації до стаціонару! Артурові вже набагато краще! Дякую вам за підтримку і мільйон добрих повідомлень,
– написала в публікації Сніжана.

Зараз стан Артура набагато покращився. Він вже самостійно пересувається та почав добре харчуватися.


Сергій Бабкін та його син Артур в лікарні / Instagram / @snezhana_babkina


Артур Бабкін з запаленням легень в лікарні / Instagram / @snezhana_babkina


Сніжана Бабкіна з сином в лікарні / Instagram / @snezhana_babkina

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові діти Зіркові батьки Новини LifeStyle Сергій Бабкін
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