Сніжана Бабкіна показала струнку фігуру в купальнику: фото

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Сніжана Бабкіна в купальнику
Сніжана Бабкіна в купальнику / Instagram / @babkin_official

Дружина співака Сергія Бабкіна всього через 2 місяці після пологів повернула свою струнку фігуру. Чарівна Сніжана поділилась із прихильниками знімком у купальнику, підкоривши мережу.

Останні дні літа – чудова нагода запланувати поїздку на море. Цим скористалось подружжя Бабкіних, яке вирушило з дітьми до сонячної Італії. 

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У мережі Сергій та Сніжана вже встигли опублікувати романтичні кадри, замилувавши прихильників. Окрім цього, акторка показала свою фігуру в чорному суцільному купальнику. Всього за 2 місяці після пологів їй вдалось повернути струнку талію, що видно на опублікованому знімку. 

Відомо, що пікантні фото пара зробила під час святкування 2 місяців з дня народження їхнього молодшого сина Єлисея. В цей день Сергій та Сніжана Бабкіни орендували розкішну яхту, де зробили чарівні фото з іменинником. 

Сьогодні (18 серпня, – LifeStyle 24) нашому молодшому сину 2 місяці. З цієї нагоди ми вирушили в подорож на яхті в красиву лагуну з неймовірною водою!
– поділилась Сніжана Бабкіна. 

Що відомо про четверту дитину Сергія Бабкіна?
Співак Сергій Бабкін та його дружина Сніжана до березня 2019 року замовчували інформацію про поповнення в сім'ї. Оголосити новину пара вирішила тільки на 7 місяці вагітності акторки. Сніжана Бабкіна народила сина 18 червня у приватній клініці, послугами якої свого часу скористались Джамала, Світлана Тарабарова, Лілія Ребрик, Валентина Хамайко. Сина зіркове подружжя вирішило назвати Єлисеєм. Пара вже виховує 8-річну Веселину та 12-річного Артура.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Сергій Бабкін Відпочинок
Джерело: LifeStyle 24
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