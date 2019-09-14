Сніжана Бабкіна розповіла про неприємний інцидент через зціджування молока в аеропорту

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Сніжана Бабкіна
Сніжана Бабкіна / Instagram / @snezhana_babkina

Дружина співака Сергія Бабкіна Сніжана три місяці тому народила сина Єлисея. Про свою вагітність та материнство жінка відверто розповідає шанувальникам у соціальних мережах. Днями вона згадала про курйозну ситуацію, яка трапилася з нею в аеропорту Бориспіль.

На своїй сторінці в Instagram Сніжана Бабкіна розповіла, як вона чекала рейс у Херсон. Тоді поїздка у неї була без новонародженого сина, відтак їй необхідно було зцідити грудне молоко.

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Для цього Сніжана пішла у туалет з молоковідсмоктувачем та почула принизливий діалог двох незнайомих жінок, які назвали Бабкіну "коровою" після почутого звуку приладу та іронічно поцікавилися, чи немає іншого місця для зціджування молока.

Згодом, коли Сніжана Бабкіна вийшла з кабінки, жінки впізнали зірку та заявили, що захоплюються нею і хотіли б сфотографуватися. Зіркова мама відмовилася та обурливо відповіла їм.

"Дівчино, фото з коровою вам ні до чого", – сказала дружина Сергія Бабкіна.

 

Що відомо про третю дитину Сергія Бабкіна?Співак Сергій Бабкін та його дружина Сніжана до березня 2019 року замовчували інформацію про поповнення в сім'ї. Оголосити новину пара вирішила тільки на 7 місяці вагітності акторки. Сніжана Бабкіна народила сина 18 червня у приватній клініці, послугами якої свого часу скористались Джамала, Світлана Тарабарова, Лілія Ребрик, Валентина Хамайко. Сина зіркове подружжя вирішило назвати Єлисеєм. Пара вже виховує 8-річну Веселину та 12-річного Артура.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові мами Сергій Бабкін
Джерело: LifeStyle 24
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