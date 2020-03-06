Сніжана Бабкіна розповіла про стан сина в реанімації: Почав їсти

Син відомого українського співака Сергія Бабкіна Артур 4 березня потрапив до лікарні з запаленням легень, яке дало ускладнення. Сніжана Бабкіна повідомляє про те, що зараз синові вже краще, у нього з'явився апетит.

Найстарший син Сергія та Сніжани Бабкіних потрапив у лікарню через самолікування. Артур не міг самостійно йти, його стан був дуже важким. Хлопця відправили в реанімацію та призначили потрійний курс антибіотиків та контроль. Сніжана у своїх інстаграм-сторіс повідомляє, що зараз синові вже краще.

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Зіркові батьки вчасно не звернулися до лікаря, а лікували сина декілька днів вдома, то ж Артур отримав запалення легень з ускладненням. Вчора Сніжана розповіла, що стан сина покращився, проте він досі перебуває в реанімаційному відділенні Харківської обласної дитячої лікарні.

Сьогодні зіркова мама розповіла, що в хлопчика з'явився апетит, уже не болить живіт. Артур навіть подивився улюблений фільм. Але Артур досі не має сил самостійно вставати, тому поруч із ним є бабуся.

Сніжана закликає батьків не зволікати у подібних ситуаціях і вчасно звертатися до лікарів, щоб не повторювати її помилок.



Сніжана та Артур Бабкіни в лікарні / Instagram-Stories /@snezhana_babkina