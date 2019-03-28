Сніжана Бабкіна вагітна: чи буде чоловік Сергій пристуній на пологах

Український артист та учасник гурту 5'nizza Сергій Бабкін та його дружина Сніжана очікують поповнення у сім'ї. Також відомо, що третьою дитиною в їхній родині буде хлопчик. Артист розповів, чи буде присутній на пологах коханої.

Про це Сергій розповів у коментарі сайту ТСН. Співак зізнався, що був присутній на попередніх пологах, але йому не дозволили бути поруч в момент народження дитини.

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За словами Бабкіна, оскільки зараз дозволяється батькам навіть перерізати пуповину новонародженому малюку, то він б хотів і це зробити.

Я думаю, що цього разу все буде інакше, що я буду довше перебувати разом зі Сніжаною. Будемо поруч у палаті жити, це точно я вже знаю. А там, якщо мені дозволять бути поруч в сам момент, то це б було дуже круто,

– заявив Сергій.

Як відомо, подружжя наразі виховує двох дітей – дочку Веселину і сина Артура. А перед третьою вагітністю, як зізналася Сніжана, їй приснився віщий сон.

"Я плаваю в прозорій воді. Берега не видно, а під мною, я розумію, величезна глибина. Плаваю і бачу, що з дна починає хтось підніматися, я лякаюся, думаю, що це скат або кит, може, якесь морська істота. І тут виринає світленький, як ангел, хлопчик – він як альбінос: і волосся біле, і очі блакитні. Я питаю його: "Ти ангел?", Він відповідає: "Ні, я твій". Вранці після таких снів у мене завжди є відчуття – віщий він чи ні. І я прокинулася і кажу: "Сергію, мені приснився віщий сон, у нас буде хлопчик. Коли – не знаю", – розповіла дружина артиста в інтерв'ю Viva.

Так, це буде хлопець, як Сергій і хотів. Ми з Веселиною думали, що, може, дівчинка? Не знаю, мені з дівчинкою дуже добре. Веселина мріяла про сестричку, а Артур – про братика,

– підтвердила Сніжана.



Сніжана і Сергій Бабкіни / Viva

Очікується, що третя дитина зіркових батьків з'явиться на світ влітку.

"Ми, чесно кажучи, хотіли, щоб дитина була літньою, за гороскопом, як мама, Рак. Але розуміли, що в такій справі неможливо нічого планувати. Як буде, так і буде. А вийшло так, як ми думали і бажали. Дійсно, кінець 40-го тижня – це 23 червня, перший день сузір'я Рака", – зазначив Сергій.



​Сніжана і Сергій Бабкіни / Viva