Сніжана Бабкіна зворушила мережу знімком з 4-місячним сином

Український співак Сергій Бабкін і його дружина Сніжана насолоджуються батьківством, а 4 місяці тому у їхній родині відбулося ще одне поповнення – народився син Єлисей.

Зіркові батьки публічно розповідають подробиці про народження малюка в сім'ї та діляться із підписниками фотографіями з особистого архіву.

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Бабкіна опублікувала нове ніжне фото з дитиною на своїй сторінці в інстаграмі. Додамо, що подружжя наразі не показує обличчя хлопчика у соціальних мережах.

Сергій і Сніжана виховують трьох дітей – 8-річну Веселину, 12-річного Артура і хлопчика Єлисея, якому 19 жовтня виповнилося 4 місяці.

А нам плюс до всього сьогодні 4 місяці! Молоденький Єлисейка і молоденька Сніжанка,

– додала жінка у підписі.

Зірковий татусь зворушливо прокоментував знімок з дружиною і сином: "Це ядро мого всесвіту".