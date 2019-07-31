Сніжана Єгорова лаконічно прокоментувала свої заручини

Відома українська телеведуча Сніжана Єгорова готується втретє піти до вівтаря. Така новина дещо збентежила прихильників, які засипали її блог привітаннями і питаннями щодо обранця. На все 47-річна Сніжана Єгорова вирішила відповісти досить завуальовано.

Як і раніше телеведуча вирішила не поспішати із розкриттям всіх таємниць майбутнього весілля, залишивши чималу інтригу. Сніжана Єгорова після зміни статусу у соцмережі Facebook написала інтригуючий допис, в якому вперше прокоментувала заручини. Змусили її порушити мовчання прихильники, які припустили, що це якийсь розіграш телеведучої.

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"Я ніколи не жартую. Завжди роблю те, що хочу. Розкажу, коли вважатиму за потрібне", – написала Сніжана Єгорова, додавши кадри зі зйомок для глянцю в 2016 році.

Що відомо про особисте життя Сніжани Єгорової?

Раніше Сніжана Єгорова та Антін Мухарський були своєрідним прикладом міцної сім'ї в українському шоу-бізнесі. Однак у 2015-му зіркова пара несподівано оголосила про розлучення. Сталось це після 9 років подружнього життя та народження трьох дітей. Під час шлюборозлучного процесу Сніжана та Антін врегульовували питання про опіку над нащадками, що стало причиною гучних скандалів.



До цих стосунках телеведуча була заміжня з режисером Семеном Горовим. До вівтаря вона пішла у 1992 році, однак зберегти сім'ю парі не вдалось. Попри те, що у Сніжани та Семена було двоє доньок, вони все ж вирішили розлучитись.



Наразі Сніжана Єгорова – мама 5 дітей. зіркова матуся полюбляє розповідати громадськості про досягнення своїх нащадків та ділитись спільними з ними знімками. Ймовірно, новий обранець Сніжани Єгорової знайшов спільну мову з дітьми, адже зірка погодилась втретє піти до вівтаря.