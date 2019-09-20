Софі Лорен – 85: найкращі цитати італійки про красу та любов

У п'ятницю, 20 вересня, легендарна акторка, лауреатка п'яти премій "Золотий глобус" Софі Лорен відзначає свій день народження. Італійка, про яку мріяло чимало чоловіків у 60-х роках, сьогодні відзначає 85-річчя.

Софі Лорен володіє багатьма відомими преміями всіх основних кінофестивалів: Каннського (1961), Венеціанського (1958, 1998, 2002), Московського (1965, 1997), Берлінського (1994). Володарка Призу кращій актрисі МКФ в Сан-Себастьяні (1974). Італійка є першим лауреатом премії "Оскар" за кращу жіночу роль у фільмі іноземною мовою (1962) і володаркою почесного "Оскара" (1991).

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Акторка користувалася чималою популярністю серед чоловічої аудиторії. Однак протягом всього свого життя Лорен залишалася вірною своєму чоловікові Карлу Понті. До слова, вони познайомилися, коли їй було 15 років, а йому сорок і він був одружений. З часом закохані перетворилися на міцне подружжя, яке разом прожило 50 років.

На честь 85-річчя легендарної Софі Лорен редакція LifeStyle 24 пропонує переглянути підбірку цитат акторки.

Цитати Софі Лорен про красу і любов

"Важко стати чарівною, якщо ти лінива"

"Найважливіший компонент смачної сімейної їжі – це любов: любов до тих, для кого готуєш."

"Я можу сказати "ні" дванадцятьма мовами. Для жінки цього цілком достатньо."

Вважається, що недоліки потрібно приховувати. Але що таке недоліки? Дуже часто незвичайні риси краще підкреслювати, а не приховувати.



Софі Лорен / Getty Images

"Нічого не робить жінку більш красивою, ніж віра в те, що вона красива"

"Зачіска впливає на те, як складається день, а в підсумку і життя"

"Жінка, яка не любить недоліків свого чоловіка, не любить і його самого"

Якщо дівчина неймовірно красива в юності, але неуважна і нічого не доводить до кінця – краса швидко піде. Якщо ж вона має скромні зовнішні дані, але володіє сильним характером – чарівність з роками буде зростати.



Софі Лорен / Getty Images