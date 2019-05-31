Софі Тернер і Джо Джонас планують друге весілля: святкування відбудеться у Парижі

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Софі Тернер і Джо Джонас
Софі Тернер і Джо Джонас / Instagram / @sophieturner

Від церемонії-сюрпризу, яку зірки влаштували своїм друзям, пройшло менше, ніж місяць, а вони вже планують наступне святкування. Софі Тернер і Джо Джонас відгуляють друге весілля у найромантичнішому місті світу – Парижі.

На початку травня мережу підірвали знімки з весілля Софі Тернер і Джо Джонаса, які неодноразово в інтерв'ю запевняли, що точної дати церемонії одруження досі немає. Однак, як зазначається на Us Weekly, на скромній вечірці їхнє святкування не завершиться. Подружжя планує влаштувати офіційну частину у столиці Франції.

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Перше весілля відбулося у Лас-Вегасі, вони стали чоловіком і дружиною офіційно. Однак розкішну виїзну церемонію і пишне святкування закохані мають намір влаштувати у Парижі. Усе буде заплановано заздалегідь, на відміну від першого сюрпризу для друзів. Свято відбудеться вже на початку літа, а до списку запрошених потрапило більше сотні гостей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sophie Turner (@sophiet)

 

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Теги: LifeStyle Гра престолів Зіркові весілля
Джерело: LifeStyle 24
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