Софі Тернер і Джо Джонас відправились у весільну подорож: перші фото з відпочинку

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Софі Тернер з "Гри престолів" та Джо Джонас вирушили у медовий місяць
Софі Тернер з "Гри престолів" та Джо Джонас вирушили у медовий місяць / Instagram / @sophiet

Після розкішного весілля у Франції знаменита пара Софі Тернер і Джо Джонас влаштували романтичний відпочинок. Для медового місяця подружжя обрало сонячні Мальдіви.

Хоч мандрівка зірок триває всього день, закохані вже встигли опублікувати розкішні знімки з приватного курорту Soneva Fushi. Там Софі Тернер і Джо Джонас орендували розкішну віллу з виходом в океан. Подружжя може не тільки засмагати на приватному пляжі, але й з'їжджати з гірок у воду, що продемонстрували на кількасекундному ролику.

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"Я знайшов щастя", – лаконічно написав Джо Джонас під відео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений J O E J O N A S (@joejonas)

Окрім цього, музикант розмістив грайливе фото своєї дружини, на якому вона насолоджується відпочинком у рожевому суцільному купальнику. На знімку Софі Тернер постала без макіяжу, що аж ніяк не повпливало на її ефектний вигляд. Ймовірно, відпочинок їй теж до вподоби, адже під сонячними кадрами з приголомшливими краєвидами вона написала, що знайшла рай. 

"Це просто рай! Таке магічне місце", – поділилась Софі Тернер, додавши знімки свого коханого. 

Софі Тернер у весільній подорожі
Софі Тернер у весільній подорожі / Instagram / @joejonas

Зірка
Зірка "Гри престолів" Софі Тернер / Instagram / @joejonas

Музикант Джо Джонас після весілля
Музикант Джо Джонас після весілля / Instagram / @sophiet

Казковий відпочинок Джо Джонаса і Софі Тернер
Казковий відпочинок Джо Джонаса і Софі Тернер / Instagram / @sophiet

Що відомо про весілля Софі Тернер і Джо Джонаса?Урочиста церемонія, яку очікували тисячі прихильників серіалу "Гра престолів", відбулась у Франції 29 червня. Акторка Софі Тернер і музикант Джо Джонас обрали для весілля старовинний маєток у Провансі. До вівтаря зіркова наречена пішла у розкішній білій сукні від Louis Vuitton та лаконічній фаті. Водночас Джо Джонас постав перед гостями у класичному чорному костюмі та такій же сорочці.

Це вже друге весілля закоханої пари. У травні 2019 року Софі Тернер і Джо Джонас розписались у Лас-Вегасі. Після скромної церемонії пара продовжила планувати розкішне весілля у Франції. 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Голлівуд Зіркові весілля Відпочинок Мальдіви
Джерело: LifeStyle 24
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