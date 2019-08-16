Софі Тернер привітала чоловіка з 30-річчям, вийшовши на сцену під час його концерту: відео

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Софі Тернер і Джо Джонас
Софі Тернер і Джо Джонас / Instagram / @sophiet

Зірка серіалу "Гра престолів" вирішила здивувати свого чоловіка у його день народження і, здається, їй це вдалося. 23-річна Софі Тернер привітала свого чоловіка, музиканта, Джо Джонаса з 30-річчям, вручивши йому торт прямо на сцені під час його концерту.

Оскільки життя музикантів завжди наповнене масштабними подіями та концертами у різних куточках світу, їм важко спланувати святкування дня народження вдома, поруч з найріднішими. Тому Джо Джонас, американський співак, був змушений зустрічати своє 30-річчя на сцені зі своїми братами та шанувальниками в залі.

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Однак його дружина Софі Тернер не залишила його без святкового торта і своєї присутності у такий важливий день. Під час концерту гурту Jonas Brothers у Вашингтоні зірка "Гри престолів" вийшла на сцену з тортом зі свічками і закликала зал заспівати для свого коханого традиційну пісню Happy Birthday. 30-річний Джо Джонас поділився роликом на своїй сторінці в Instagram, зворушливо підписавши його.

Я не міг і уявити кращого святкового вечора! Величезне спасибі! Найкраще, що може бути в день народження – робити те, що я люблю разом з моїм коханням,
– прокоментував відео Джо Джонас.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений J O E J O N A S (@joejonas)

 

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Теги: LifeStyle Гра престолів
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