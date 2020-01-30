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Софі Тернер обрала зручний одяг для походу в ресторан: фото

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Софі Тернер та Джо Джонас / Фото: Getty Images

Англійська акторка, зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер разом із чоловіком Джо Джонасом відвідали ресторан в Лондоні.

23-річну знаменитість помітили фотографи, коли вона разом із чоловіком, тримаючись за руки, виходили з ресторану. Пара не усміхалася на камери. Софі та Джо були серйозними та роздумливими.

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Для походу на обід Софі обрала чорне худі з яскравим написом оранжевого кольору, чорні лосини та бежеве пальто. Поєднала своє вбрання з чорними кросівками. Серед аксесуарів мала окуляри на голові, на руках браслет та колечка. Завершила образ природним макіяжем та розпущеним волоссям.

Джо був одягнений в джинси, сірий светр з леопардовим принтом та сіре пальто. Поєднав цей одяг із чорним взуттям.

Софі Тернер
Софі Тернер та Джо Джонас в Лондоні / Фото: Getty Images

Пропонуємо переглянути добірку романтичних фото Софі Тернер та Джо Джонаса.

Софі Тернер
Весілля Софі Тернер та Джо Джонаса / Instagram / @joejonas

Софі Тернер та Джо Джонас
Софі Тернер та Джо Джонас в Парижі / Instagram / @joejonas
Софі Тернер та Джо Джонас
Софі Тернер та Джо Джонас / Instagram / @joejonas

Софі Тернер та Джо Джонас
Закохані Софі Тернер та Джо Джонас / Instagram / @sophiet

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові романи
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