Софі Тернер обрала зручний одяг для походу в ресторан: фото

Англійська акторка, зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер разом із чоловіком Джо Джонасом відвідали ресторан в Лондоні.

23-річну знаменитість помітили фотографи, коли вона разом із чоловіком, тримаючись за руки, виходили з ресторану. Пара не усміхалася на камери. Софі та Джо були серйозними та роздумливими.

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Для походу на обід Софі обрала чорне худі з яскравим написом оранжевого кольору, чорні лосини та бежеве пальто. Поєднала своє вбрання з чорними кросівками. Серед аксесуарів мала окуляри на голові, на руках браслет та колечка. Завершила образ природним макіяжем та розпущеним волоссям.

Джо був одягнений в джинси, сірий светр з леопардовим принтом та сіре пальто. Поєднав цей одяг із чорним взуттям.



Софі Тернер та Джо Джонас в Лондоні / Фото: Getty Images

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Весілля Софі Тернер та Джо Джонаса / Instagram / @joejonas



Софі Тернер та Джо Джонас в Парижі / Instagram / @joejonas



Софі Тернер та Джо Джонас / Instagram / @joejonas



Закохані Софі Тернер та Джо Джонас / Instagram / @sophiet