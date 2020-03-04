Софі Тернер знялась для глянцю та розповіла про першу зустріч з чоловіком: Ми ненавиділи їх

Поки весь світ обговорює вагітність зірки телесеріалу "Гра престолів", Софі Тернер відмовляється підтверджувати чутки та ділиться ексклюзивними подробицями особистого життя. Британська акторка позувала для обкладинки журналу ELLE та розсекретила історію знайомства з чоловіком Джо Джонасом.

З середини лютого ім'я Софі Тернер не сходить з заголовків ЗМІ у всьому світі, незважаючи на те, що акторка давно не здійснює публічних виходів на світських заходах. І поки громадськість з нетерпінням чекає на ймовірне поповнення у зірковій родині, вона привідкрила завісу таємничості подружнього життя.

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Софі Терненр знялась для квітневої обкладинки престижного глянцю ELLE. Знаменитість приміряла кілька запаморочливих образів від французького дому моди Louis Vuitton, співпрацюючи з його креативним директором Ніколя Гескьєр. Вона позувала як у легких повітряних сукнях, так і в зухвалому міді та строгих ділових костюмах.



Софі Тернер для глянцю ELLE

Проте зйомка для журналу дала резонансний привід для обговорення не лише у фешн-індустрії, а й для преси. У відвертому інтерв'ю акторка розповіла про те, як зароджувалися їхні стосунки з чоловіком Джо Джонасом. Американський співак підкорив прихильниць у всьому світі, проте Софі Тернер не входила до числа його фанаток. Вона недолюблювала самородків гурт Jonas Brothers, адже, на її думку, саме вони винні у розпаді її улюбленого гурту Busted.

Тоді Jonas Brothers зробили кавер на цю пісню (сингл Year 3000 – ред.), і їх версія стала дуже популярною. А Busted розпалися. Ми думали, що все це було з вини Jonas Brothers. Тому ми ненавиділи їх,

– пояснила акторка.

Їхнє знайомство ініціював сам Джо Джонас, який написав Софі першим і запросив на побачення. Проте молода акторка не надто раділа такому доленосному збігу обстави, адже вважала співака самозакоханим. Проте на побачення з майбутнім чоловіком її вмовили саме друзі.

Перша зустріч пари пройшла в одному з барів міста Камден. Дівчина боялася, що Джо Джонас прийде з охороною чи й взагалі виявиться фейком, тому вона заручилася підтримкою всіх своїх друзів чоловічої статі. Відчувши себе в безпеці, вона чудово провела час з виконавцем і, здається, закохалася.

Ми розмовляли годинами. І мені не було нудно. Це не було надумано. Це не були світські розмови – це було так легко. І незабаром ми стали нерозлучні. І я поїхала з ним в тур,

– зізнається зірка.

Нагадаємо, що Софі Тернер одружилася з 30-річним Джо Джонасом у Лас-Вегасі в травні 2019 року, а другу церемонію молодята провели через місяць у Франції.



Софі Тернер для глянцю ELLE