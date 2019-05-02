Софі Тернер і Джо Джонас одружилися: деталі

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Софі Тернер і Джо Джонас одружилися
Софі Тернер і Джо Джонас одружилися / Instagram / @joejonas

Зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер та її наречений американський співак Джо Джонас пов'язали себе узами шлюбу.

Знаменита 23-річна акторка Софі Тернер, яка відома своєю роллю в культовому серіалі "Гра престолів", вийшла заміж за наречного Джо Джонаса, з яким зустрічалася понад три роки. 

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Перший відеоролик з весілля з'явився на сторінці іноземного ЗМІ EntertainmentWeekly в Instagram.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові весілля
Джерело: LifeStyle 24
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