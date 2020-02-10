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Софія Іванько стане гостею другого півфіналу Нацвідбору Євробачення-2020

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Софія Іванько / Instagram / @sophy.ivanko

Другий півфінал Національного відбору Євробачення-2020 розпочнеться вже 15 лютого. Свої композиції перед суддями представлять 8 учасників, троє з яких за рішенням глядацького та суддівського голосування позмагаються за перемогу у фіналі. Поза конкурсною програмою виступить Софія Іванько, яка гідно представила Україну на Дитячому Євробаченні-2019.

Менше ніж за тиждень країну знову сколихне найочікуваніша музична подія року. На сцену Національного відбору Євробачення-2020 вийдуть MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, GARNA, KHAYAT, David Axelrod та TVORCHI.

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Цього разу поза суддівським голосуванням опиниться 15-річна Софія Іванько, яка зсередини знайома зі всіма деталями міжнародного пісенного конкурсу. Дівчинка представила Україну на Дитячому Євробаченні-2019 у Польщі з чуттєвою композицією The Spirit Of Music. За результатами голосування вона посіла 15 місце, отримавши 59 балів.

Раніше дівчина брала участь у п'ятому сезоні вокального проекту "Голос. Діти" у команді Джамали, втім до фіналу не дійшла. 

Нагадаємо, що під час першого півфіналу Національного відбору Євробачення-2020 запрошеним гостем став представник України на Євробаченні-2018 епажажний Melovin, який виконав свій трек Oh, No! 

Софія Іванько – The Spirit Of Music: дивіться відео онлайн 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Євробачення 2020 Дитяче Євробачення
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