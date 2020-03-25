Софія Ротару повідомила про горе в родині – помер батько співачки Sonya Kay

Народна співачка України Софія Ротару повідомила в мережі про смерть близької людини. З життя пішов чоловік її молодшої сестри Лідії та батько співачки Sonya Kay Сергій Хлябич.

Про втрату родича Софія Ротару повідомила в своєму інстаграмі.

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"Пішов з життя чоловік моєї сестри Лідії. Сумуємо та співчуваємо", – написала Ротару.



Скриншот із інстаграму Софії Ротару

Сергій Хлябич пішов з життя у вівторок, 24 березня. Він був досить відомим чернівецьким бізнесменом, генеральним директором компанії "Мавекс". Сам він із Полтави, але більшу частину життя прожив у Чернівцях.

Разом з Лідією Ротару він прожив 40 років подружнього життя. У шлюбі народилася донька Софія, яка пішла шляхом своєї тітки і побудувала співочу кар’єру.



Співачка Sonya Kay з батьками

Наразі більше подробиць не повідомляється, причина смерті невідома.