Софія Ротару стане хедлайнером першого дня фестивалю Atlas Weekend

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Софія Ротару
Софія Ротару / Instagram / @sofiarotaru.official

Українська співачка Софія Ротару, яка живе і виступає в Росії, виступить на музичному фестивалі Atlas Weekend у Києві. За традицією, вхід на подію буде безкоштовний і буде присвячений тільки українській музиці.

Окрім Софії Ротару, яка стала хедлайнером заходу, на сцені 9 липня виступлять такі зірки українського шоу-бізнесу, як MOZGI, NK | Настя Каменських, DZIDZIO, Павло Зібров, Alekseev, TamerlanAlena, Агон, беz обмежень, Злата Огневич, Alyosha, Laud, Ivan Navi і багато інших.

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Хто така Софія Ротару?Радянська та українська естрадна співачка молдовського походження. За свою творчу кар'єра досягнула звань Народної артистки України та Героя України. Попри її популярність на українських теренах, від початку окупації на сході України та анексії Криму Ротару активно гастролює Росією – дає концерти на приватних вечірках та приймає російські нагороди.

Додамо, що у 2017 році першого дня хедлайнером на Atlas Weekend стала Вєрка Сердючка, а у 2018 році – Олег Винник, зібравши більше 150 тисяч глядачів.

Музична подія триватиме з 9 по 14 липня на території Національного комплексу "Експоцентр України" ВДНГ. Вперше його проводила концертна агенція PMK Event Agency у 2015 році і відтоді на головну сцену в першій половині липня з’їжджаються десятки зірок і сотні тисяч шанувальників. Окрім Софії Ротару, цього року хедлайнерами фестивалю стали The Chainsmokers, A $ AP Rocky, Black Eyed Peas, Liam Gallagher і Сплін. Також відвідувачі події побачать виступ переможниці Євробачення-2018 з Ізраїля Нетти Барзілай.

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Теги: Новини України LifeStyle Новини Києва Україна – Росія Софія Ротару Фестивалі
Джерело: LifeStyle 24
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