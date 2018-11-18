Софія Ротару відмовилась від новорічних гастролей в Росії: причина і ціна питання

Українська співачка Софія Ротару, яка незважаючи на військову агресію зі сторони Росії продовжує свої гастролі в Москві та інших містах, раптово відмовилась від новорічних корпоративів. Концертний директор Ігор Курилів розповів, чому Софія Ротару змінила свій графік.

Днями на сайті російського видання "СтарХит" стало відомо, що виступ Софії Ротару в грудні коштує 100 тисяч євро, а на Новий рік артистка планувала відіграти за вдвічі більшу суму.

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Вона з людей старого гарту. Синові якось сказала: "Буду співати, поки тримаюся на ногах!". В Росії у неї всього один виступ, а більша частина заходів – в Казахстані, де вона проведе і головну ніч. Вартує артистка 100 тисяч євро в звичайні грудневі дати, Новий рік з її піснями обійдеться дуже дорого – гонорар в два рази вище,

– повідомив директор співачки Сергій Лавров.

Але після такої заяви в іншому російському виданні "Риа.ру" стало відомо, що співачка скасувала свій виступ на "Пісні року" 1 грудня в Москві, а також усі свої виступи в Росії. Концертний директор Софії Ротару Ігор Курилів зазначив, що причиною цьому став воєнний стан, який був впроваджений в деяких регіонах України 26 листопада.

"Ну як чому? По-перше, здоров'я. По-друге, ви ж знаєте, які події відбуваються між Україною і Росією? Межі закриті, воєнний стан", – заявив представник артистки.

Крім того, у виданні "Дни.ру" член експертної ради з розвитку інформаційного суспільства при Держдумі Вадим Манукян різко відреагував на таке рішення Софії Ротару. Він згадав історію з латиською виконавицею Лаймою Вайкуле, яка одного разу відмовилась їхати виступати в анексований Росією Крим.

"Скатертиною дорога Лайми, яка не хоче їхати в Крим. Скатертиною дорога Ротару, яка взагалі скасувала свої виступи в Росії. Нехай заробляють у себе на батьківщині і нехай розважають власну публіку. Уже реально набридло дивитися на те, як артисти намагаються всидіти на двох стільцях з метою побільше всюди заробити", – йдеться в заяві російського чиновника.

Нагадаємо, що 1 грудня у спорткомплексі "Олімпійський" у Москві відбувся наймасштабніший в РФ концерт "Пісня року". На події мали виступити такі українські артисти, як Ані Лорак, Йолка, Світлана Лобода, Таїсія Повалій і Софія Ротару. Також варто нагадати, що у серпні Софія Ротару потрапила до реанімації у російській Уфі, де у неї був корпоративний концерт. За неофіційною інформацією, у Софії Михайлівни була підозра на інсульт.