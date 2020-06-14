Лідер британського рок-гурту Muse Метью Белламі став батьком. Його дружина-модель Елль Еванс народила вокалісту доньку. Подружжя не лише розсекретило ім'я крихітки, а й показало перші фото немовля, які підкорили серця фоловерів.

Відверте зізнання про поповнення у родині зіркова пара зробила на сторінках соціальних мереж. Так, 42-річний вокаліст Метью Белламі опублікував родинне фото в інстаграмі з новонародженою крихіткою на руках. Дівчинка на ім'я Ловелла Даун Белламі народилася ще 7 червня, проте розповісти про її появу на світ батьки наважилися лише зараз.

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30-річна американська модель та акторка Елль Еванс розсекретила, що донька народилася з вагою 4 кілограми та зі зростом 58 сантиметрів.

Як виглядає новонароджена донька Метью Белламі?

На фото, яке опублікував зірковий татусь, батьки позують перед дзеркалом у власному будинку, а маленьку Ловеллу Даун Белламі на руках тримав Метью Белламі. Подружжя радо усміхалося на камеру, а соліст Muse пожартував, що донька одразу з'явилася на світ з такою зачіскою, як у татка. Він також публічно привітав свою дружину-модель з першими пологами, акцентувавши на її "дивовижній роботі".

Що відомо про шлюб Метью Белламі та Елль Еванс?

Пара одружились у серпні 2019 року після 4 років стосунків. Лідер британського рок-гурту Muse Метью Белламі зробив пропозицію коханій в грудні 2017 року під час романтичної відпустки.

Для моделі Елль Еванс донька стала первістком, а співак вже виховує 8-річного сина від шлюбу з акторкою Кейт Гадсон. Бінгем, за словами інсайдерів, має дружні стосунки з мачухою, про що свідчать і їхні спільні фото.