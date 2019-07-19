Соліст 30 Seconds to Mars Джаред Лето виступив на звичайному мосту в Києві: відео

464 Читать новость на русском
Джаред Лето виступив у Києві: відео
Джаред Лето виступив у Києві: відео / Instagram / @jaredleto

Американський співак Джаред Лето, який виступає в популярному гурті 30 Seconds to Mars, виступив у Києві. Однак після запланованого концерту артист вирішив прогулятись вулицями столиці та поспівати разом зі своїми українськими прихильниками.

Оскароносний актор та знаменитий музикант Джаред Лето став хедлайнером фестивалю UPark. Артист виступив перед тисячами прихильників, які з нетерпінням очікували на перформанс 30 Seconds to Mars. Лето виконав найвідоміші хіти колективу та в унісон з фанатами проспівав відомі стрічки треків. 

Читайте також: Легендарні зірки – на одній сцені: в Києві стартував музичний фестиваль UPark

Та покидати Київ одразу після виступу знаменитий виконавець не поспішав. Ввечері 18 липня Джаред Лето зі своїми колегами по гурту вирішив погуляти вулицями міста. Співак відвідав Пішохідний міст, де став слухати виступ вуличного музиканта. Залишатись осторонь він таки не зміг, тому влаштував імпровізований виступ перед ошелешеним натовпом. 

Джаред Лето виконав кілька пісень під гітару, яку позичив в українця. Мережу одразу ж заполонили ролики з солістом 30 Seconds to Mars, згідно з якими, відомий американець гуляв у супроводі своїх прихильників та влаштував фотосесію на березі Дніпра. 

Ми будемо сумувати за Україною. В захваті від вашої пристрасті, вашої їжі, а також ваші мости. І ми любимо вас, українці,
– зізнався Джаред Лето. 

 

blog_ava
Парламентські вибори 2019: список партій
сьогодні
10677
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини Києва Фестивалі
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Місячний календар стрижок на липень 2019: цікаві поради
сьогодні 09:17 Місячний календар стрижок на липень 2019: цікаві поради
3996
Фільми липня: чим здивує кінематограф на екваторі літа
18 липня 19:02 Фільми липня: чим здивує кінематограф на екваторі літа
Уляна Журба 1265
Топ-6 розкішних вишиванок в гардеробі Ольги Сумської
18 липня 15:23 Топ-6 розкішних вишиванок в гардеробі Ольги Сумської
3416
Стиль Ангели Меркель: мінімалізм і простота
17 липня 18:23 Стиль Ангели Меркель: мінімалізм і простота
1593
Герцогині Корноульській – 72: особливості стилю дружини майбутнього короля Великобританії
17 липня 16:45 Герцогині Корноульській – 72: особливості стилю дружини майбутнього короля Великобританії
687
Новини
Більше новин
Залиште відгук