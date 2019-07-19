Соліст 30 Seconds to Mars Джаред Лето виступив на звичайному мосту в Києві: відео

Американський співак Джаред Лето, який виступає в популярному гурті 30 Seconds to Mars, виступив у Києві. Однак після запланованого концерту артист вирішив прогулятись вулицями столиці та поспівати разом зі своїми українськими прихильниками.

Оскароносний актор та знаменитий музикант Джаред Лето став хедлайнером фестивалю UPark. Артист виступив перед тисячами прихильників, які з нетерпінням очікували на перформанс 30 Seconds to Mars. Лето виконав найвідоміші хіти колективу та в унісон з фанатами проспівав відомі стрічки треків.

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Та покидати Київ одразу після виступу знаменитий виконавець не поспішав. Ввечері 18 липня Джаред Лето зі своїми колегами по гурту вирішив погуляти вулицями міста. Співак відвідав Пішохідний міст, де став слухати виступ вуличного музиканта. Залишатись осторонь він таки не зміг, тому влаштував імпровізований виступ перед ошелешеним натовпом.

Джаред Лето виконав кілька пісень під гітару, яку позичив в українця. Мережу одразу ж заполонили ролики з солістом 30 Seconds to Mars, згідно з якими, відомий американець гуляв у супроводі своїх прихильників та влаштував фотосесію на березі Дніпра.

Ми будемо сумувати за Україною. В захваті від вашої пристрасті, вашої їжі, а також ваші мости. І ми любимо вас, українці,

– зізнався Джаред Лето.