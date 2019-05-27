Соліст гурту "Антитіла" прокоментував спільний кліп із Володимиром Зеленським

У листопаді 2018 року популярний гурт "Антитіла" випустив ритмічний трек "Lego". У кліпі знялись не тільки музиканти, але й чинний президент Володимир Зеленський. В ексклюзивному інтерв'ю журналістам LifeStyle 24 соліст колективу Тарас Тополя прокоментував цю співпрацю з колишнім шоуменом.

Несподівана колаборація утворилась ще задовго до політичних гонок та передвиборчої кампанії Володимира Зеленського. Відтак на час співпраці "Антитіла" запросили його, як колегу із шоу-бізнесу, який був одним із головних героїв комедії "Я, Ти, Він, Вона".

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За словами Тараса Тополі, ніхто з гурту не знав про політичні плани екс-актора. А от щодо співпраці, то вона відбувалась виключно в творчому контексті.

Були певні запитання, прямих, на кшталт підтримуємо чи ні (Володимира Зеленського на виборах, – LifeStyle 24), не було. Але питали: "Чи знали ви, що він збирається йти у політику, чи знали ви, що знімаєте у кліпі майбутнього президента?" Ні, не знали, у нас була творча співпраця, якою ми дуже задоволені. Не лише конкретно із ним, а й з усією командою "Квартал-95",

– розповів Тарас Тополя.

Ще влітку колектив "Антитіла" розпочав створення саундтреку до комедії. Задовго до самих зйомок гурт погодив усі питання з Володимиром Зеленським та співрежисером фільму Девідом Додсоном.

"У них було детально сплановано творчий процес, підготовка до релізу нового фільму. Нас запросили записати україномовний саундтрек до нього. Співрежисером до стрічки "Я, ти, він, вона" у Володимира Зеленського був американець, і нам це теж дуже імпонувало. Процес написання саундтреку розпочався ще рік тому, влітку, всі деталі погодили, в цьому ж контексті зняли відеокліп, попросили Володю знятися, він люб'язно погодився", – згадує Тарас Тополя.

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Окрім цього, артист зізнався, що жодних політичних тем ані він, ані Володимир Зеленський не порушували. Все тому, що обидва шоумени були налаштовані виключно на створення якісної комедії та саундтреку. Тепер же, коли його колега зайняв пост Президента України, артист тільки висловив сподівання, що Володимир Зеленський продовжить розвивати курс до Європи.

Жодних розмов про політику ми не вели, бо контекст нашої співпраці був зовсім не політичним. Звичайно, я бажаю Володимиру Зеленському принести зміни у державу та дуже сподіваюся, що суверенітет країни та її українське майбутнє не буде зраджено та все рухатиметься у напрямку НАТО, Європейського Союзу та економічного зміцнення держави,

– зазначив Тарас Тополя.

Дивіться кліп гурту "Антитіла" за участю Володимира Зеленського – "Lego": відео

Як відомо, 23 квітня ЦВК підрахувала 100% голосів у другому турі президентських виборів. За результатами, Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відтак 20 травня новоспечений глава держави офіційно приступив до виконання своїх обов'язків.