Соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк розлучився після 10 років шлюбу, – ЗМІ

Підозрюють, що український співак Андрій Хливнюк, який є незмінним фронтменом гурту "Бумбокс", розлучився з дружиною Ганною. Пару вже кілька місяців не бачать на світських заходах разом, що й спровокувало чутки.

Питання про особисте життя наважилась задати Соломія Вітвицька. На світському заході журналістка запитала в Андрія Хливнюка, чи він з Ганною ще досі разом. Відповідний ролик вона розмістила на своєму телеграм-каналі "Особливе з Соломією".

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На кадрах видно, як Андрій Хливнюк не має наміру відповідати на каверзне питання. Соліст гурту "Бумбоксу", зазначив, що ця справа не стосується ані журналістки, ані громадськості, тому коментувати своє особисте життя він не буде. Окрім цього, Андрій Хливнюк порадив: "Ніколи не приносьте свою роботу додому. І не тягніть будинок свій, домашні справи на роботу".

За чутками, пара уже майже пів року, як не живе разом і саме Ганна ухвалила рішення піти з родини. Я, звісно ж, запитала все особисто у Андрія, і хоч чіткої відповіді не отримала. Але видно, що тема неприємна для нього,

– додала Соломія Вітвицька.

Журналістка також розповіла, як продовжилось спілкування з солістом гурту "Бумбокс" після того, як вимкнулась камера. За словами Соломії, Андрій Хливнюк пояснив, що сильно лаявся на тих людей, які цікавляться його особистим життям.

Про шлюб Андрія Хливнюка та Ганни Копилової відомо небагато. Пара офіційно одружилась у 2010 році. Артист та його дружина не афішують своїх стосунків та відмовляються розсекречувати його деталі. За 10 років шлюбу Ганна народила 2 дітей, яких виховує з Андрієм Хливнюком – сина Івана і доньку Олександру.



Андрій Хливнюк та Ганна Копилова / Кінотеатр "Оскар"