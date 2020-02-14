Соліст гурту "Фіолет" зробив особливий сюрприз для дружини на День Валентина: відео

У День святого Валентина навіть ті, хто не називають себе романтиками, таки піддаються магії свята. Винятком не стають і українські зірки, які залюбки діляться розповідями про сюрпризи для своїх обранців. Так, лідер гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк зачарував мережу романтичним роликом для дружини Лори.

У відео артист трепетно привітав кохану з Днем святого Валентина. На кадрах Сергій Мартинюк постав зі своєю коханою Лорою, що підкорило глядачів романтикою. Кадри пара зняла під час спільної мандрівки до Барселони, а от саундтреком стала акустична пісня "Коли усміхаєшся ти" з міні-альбому "Все чесно".

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Для мене це ще одне зізнання дружині в моїй любові до неї та вдячності за підтримку в житті і творчості,

– пояснив Сергій Мартинюк.

Завдяки романтичному сюрпризу прихильники артиста побачили не тільки особливу гармонію в його шлюбі, але й мальовничі вулички іспанського міста. Від готельного життя до прогулянок удвох – Сергій Мартинюк та Лора фільмували все на телефони. А в Києві вже відзняті кадри змонтували в особливе відео до Дня закоханих.

"Уже кілька років поспіль напередодні Нового року ми з Лорою вирушаємо в якусь невелику мандрівку, аби 28 грудня відзначити моє день народження. Це вже маленька, але дуже важлива сімейна традиція. Така собі точка обнулення і можливість перевести подих після турів, фестивального сезону і численних концертних мандрів. Цього разу вибір впав на Барселону, куди ми дуже давно мріяли потрапити. Мальовничі вулички старого міста, легендарна архітектура Гауді, старі атмосферні магазинчики з вінілом, море і температура під +20, смачна кухня і перші пісенні напрацювання для майбутнього альбому", – поділився Сергій Мартинюк.

Дивіться романтичне відео Сергія Мартинюка з гурту "Фіолет" до Дня закоханих: