24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Соліст гурту "Фіолет" зробив особливий сюрприз для дружини на День Валентина: відео

0
Соліст гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк з дружиною / Instagram / @sergiy_kolos

У День святого Валентина навіть ті, хто не називають себе романтиками, таки піддаються магії свята. Винятком не стають і українські зірки, які залюбки діляться розповідями про сюрпризи для своїх обранців. Так, лідер гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк зачарував мережу романтичним роликом для дружини Лори.

У відео артист трепетно привітав кохану з Днем святого Валентина. На кадрах Сергій Мартинюк постав зі своєю коханою Лорою, що підкорило глядачів романтикою. Кадри пара зняла під час спільної мандрівки до Барселони, а от саундтреком стала акустична пісня  "Коли усміхаєшся ти" з міні-альбому "Все чесно".

До теми: Особливі вечері чи серенади: українські зірки пригадали найромантичніші вчинки в житті

Для мене це ще одне зізнання дружині в моїй любові до неї та вдячності за підтримку в житті і творчості,
– пояснив Сергій Мартинюк. 

Завдяки романтичному сюрпризу прихильники артиста побачили не тільки особливу гармонію в його шлюбі, але й мальовничі вулички іспанського міста. Від готельного життя до прогулянок удвох – Сергій Мартинюк та Лора фільмували все на телефони. А в Києві вже відзняті кадри змонтували в особливе відео до Дня закоханих. 

"Уже кілька років поспіль напередодні Нового року ми з Лорою вирушаємо в якусь невелику мандрівку, аби 28 грудня відзначити моє день народження. Це вже маленька, але дуже важлива сімейна традиція. Така собі точка обнулення і можливість перевести подих після турів, фестивального сезону і численних концертних мандрів. Цього разу вибір впав на Барселону, куди ми дуже давно мріяли потрапити. Мальовничі вулички старого міста, легендарна архітектура Гауді, старі атмосферні магазинчики з вінілом, море і температура під +20, смачна кухня і перші пісенні напрацювання для майбутнього альбому", – поділився Сергій Мартинюк. 

Дивіться романтичне відео Сергія Мартинюка з гурту "Фіолет" до Дня закоханих: 

 

 

Росія після виборів в ОРДЛО не поверне кордон Україні, – міжнародник
сьогодні
11821
Автор: Юлія Михайлова
Теги: День Валентина Новини України LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
13 лютого 14:50 Маршрути закоханих: топ-5 небанальних міст Європи для романтичної подорожі
Юлія Девда 2029
13 лютого 13:20 Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: ідеї на 14 лютого, які сподобаються коханому
Олена Булан 11258
13 лютого 11:45 Що подарувати дівчині на Валентина: 10 цікавих та оригінальних ідей
Юлія Турелик 2283
12 лютого 20:32 Вгадайте українську зірку за фото її дитини: тест, який зможе вас здивувати
Юлія Михайлова 2996
12 лютого 18:26 Що одягнути на Валентина: добірка найкращих образів
Юлія Турелик 1160
Новини
Більше новин
Залиште відгук