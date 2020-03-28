Соліст гурту Kozak System розповів про коронавірус на Тернопільщині: Ситуація критична
Соліст відомого українського фольк-рок-гурту Kozak System Іван Леньо відверто розповів про ситуацію, яка склалася у зв'язку з коронавірусом, у Монастирському районі Тернопільської області. Наразі там зафіксовано найбільше кількості випадків захворювання на COVID-19.
За минулу добу в Україні підтвердили 92 нові випадки інфікування коронавірусом. Недуга забрала життя 8 людей і лише чотирьом вдалося одужати. Більшість українських лікарень не мають належного обладнання та інших засобів захисту і в разі масової захворюваності не зможуть надати допомогу усім, хто її потребуватиме. Тому громадян закликають залишатися вдома, щоб вберегти своє здоров'я та життя і не наражати на небезпеку інших. Сьогодні чи не найгірша ситуація склалася у Монастирському районі Тернопільської області. Іван Леньо, який родом звідти, розповів, що насправді коїться у регіоні.
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Артист опублікував допис на особистій сторінці в фейсуці, в якому зазначив, що ситуація, яка склалася в його рідному Монастирську, просто критична. Іван каже, що через відсутність роз'яснювальних заходів, належної культури поведінки та дотримання норм карантину, байдужість влади, та інших чинників, ситуація зайшла в глухий кут.
Лікарня в жахливому стані, апаратів ШВЛ немає, а бідні лікарі вже на межі своїх сил. Буквально ризикують життям. Їх взагалі з лікарні не випускають. Якесь середньовіччя,
– розповів Іван.
Співак звернувся до усіх причетних до влади в Тернопільській області та попросив прийняти всі можливі заходи, щоб зупинити поширення пандемії. Також він наголосив, що необхідно будь-якими методами ізолювати хворих та полегшити працю лікарям. Іван звернувся і до тих активістів, які обирали "зелену" владу і закликав їх бити в набат і примушувати до реальних дій.
Лікарям – низький уклін, ви справжні герої,
– написав Леньо.
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