Соліст гурту Kozak System розповів про коронавірус на Тернопільщині: Ситуація критична

Соліст відомого українського фольк-рок-гурту Kozak System Іван Леньо відверто розповів про ситуацію, яка склалася у зв'язку з коронавірусом, у Монастирському районі Тернопільської області. Наразі там зафіксовано найбільше кількості випадків захворювання на COVID-19.

За минулу добу в Україні підтвердили 92 нові випадки інфікування коронавірусом. Недуга забрала життя 8 людей і лише чотирьом вдалося одужати. Більшість українських лікарень не мають належного обладнання та інших засобів захисту і в разі масової захворюваності не зможуть надати допомогу усім, хто її потребуватиме. Тому громадян закликають залишатися вдома, щоб вберегти своє здоров'я та життя і не наражати на небезпеку інших. Сьогодні чи не найгірша ситуація склалася у Монастирському районі Тернопільської області. Іван Леньо, який родом звідти, розповів, що насправді коїться у регіоні.

Читайте також: Сценарист Борис Акунін оприлюднив симптоми коронавірусу: Психоз – ось головна небезпека

Артист опублікував допис на особистій сторінці в фейсуці, в якому зазначив, що ситуація, яка склалася в його рідному Монастирську, просто критична. Іван каже, що через відсутність роз'яснювальних заходів, належної культури поведінки та дотримання норм карантину, байдужість влади, та інших чинників, ситуація зайшла в глухий кут.

Лікарня в жахливому стані, апаратів ШВЛ немає, а бідні лікарі вже на межі своїх сил. Буквально ризикують життям. Їх взагалі з лікарні не випускають. Якесь середньовіччя,

– розповів Іван.

Співак звернувся до усіх причетних до влади в Тернопільській області та попросив прийняти всі можливі заходи, щоб зупинити поширення пандемії. Також він наголосив, що необхідно будь-якими методами ізолювати хворих та полегшити працю лікарям. Іван звернувся і до тих активістів, які обирали "зелену" владу і закликав їх бити в набат і примушувати до реальних дій.

Лікарям – низький уклін, ви справжні герої,

– написав Леньо.



Зазначимо, станом на ранок 28 березня в Україні підтвердили 311 випадків зараження коронавірусом. З них 8 людей померли, а чотирьом вдалося одужати. На Тернопільщині зафіксовано 43 випадки захворювання та 1 смерть. Для того, щоб вберегти своє здоров'я та життя – залишайтеся вдома. При появі симптомів COVID-19 – звертайтеся до сімейного лікаря.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу