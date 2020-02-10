Соліст гурту Muse Метью Белламі вдруге стане батьком

41-річний музикант Метью Белламі, який є незмінним солістом гурту Muse, готується до поповнення у сім'ї. Його дружина Ель Еванс публічно оголосила про вагітність.

Відповідною інформацією 29-річна дружина Метью Белламі поділилася з прихильниками на інстаграм-сторінці. Ель Еванс опублікувала спільні кадри з лідером гурту Muse, на яких постала з округлим животом.

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"Наша маленька сім'я росте", – лаконічно написала майбутня матуся.

Окрім цього, у дописі дружина Метью Белламі оригінально натякнула, що вагітна двійнею. Ель Еванс поставила два серця і зодіакальний знак Близнюків, вказавши таким чином на кількість дітей та прогнозований час пологів. Водночас сам лідер Muse поки не коментує поповнення у сім'ї.

Як відомо, Метью Белламі та Ель Еванс одружились у серпні 2019 року. Шлюб був прогнозованим, адже пара будувала стосунки упродовж 4 років.

"Всього через кілька днів після мого дня народження, під час найромантичнішої відпустки чоловік моєї мрії попросив вийти за нього заміж. Після сліз радості, шоку і секундної думки, що все це не по-справжньому, звичайно, я сказала йому: "Так"! Я не можу уявити, що ми не разом. Я бачу наше майбутнє, повне світла, любові, сім'ї, друзів і щасливих моментів", – ділилась емоціями у 2017 році Ель Еванс.

Це будуть перші діти моделі. А от Метью Белламі вже виховує 8-річного сина від шлюбу з акторкою Кейт Гадсон. Бінгем, за словами інсайдерів, має дружні стосунки з мачухою, про що свідчать і їхні спільні фото.