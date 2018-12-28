Соліст гурту O.Torvald зачарував мережу сімейними знімками

Напередодні Нового року вокаліст популярного колективу O.Torvald Женя Галич взяв участь у святковій фотосесії. Артист позував перед камерою зі своєю сім'єю

У своєму блозі Женя Галич опублікував серію новорічних фото зі своєю дружиною Валерією та дітьми. Щаслива сім'я позувала перед камерою у стильних піжамах. Для фотосесії Женя та Валерія Галич обрали своє помешкання, яке стильно декорували перед святами.

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"Я задихаюся від ніжності", – лаконічно написав Женя Галич.



Женя Галич з сином / Instagram / @jenia_galich

Відомо, що автором зйомки була фотограф Оля Стеценко. За її словами, фотосесія у родині соліста гурту O.Torvald відбулась по-справжньому, без награних локацій, в зручному одязі та з непідробними почуттями. Це підтвердила й дружина Жені Галича – Валерія.

"Зупинити б момент! Хіба може бути в цьому світі щось чарівніше? Хлопці просто приїхали до нас зранку і годинку побули з нами, ми не позували, не "готувалися" до зйомки, нічого не планували і не робили спеціально, тому все пройшло легко і весело! А головне – які вийшли кадри", – розповіла Валерія Галич.



Новорічна фотосесія родини Жені Галича / Instagram / @stproduct.mrs



Кумедні кадри з Женьою Галичом / Instagram / @stproduct.mrs



Новорічні знімки / Instagram / @stproduct.mrs



Дружина та діти лідера гурту O.Torvald / Instagram / @stproduct.mrs



Син Жені Галича / Instagram / @stproduct.mrs



Чарівна родинна фотосесія / Instagram / @stproduct.mrs



Женя Галич з дітьми прикрасив ялинку / Instagram / @stproduct.mrs