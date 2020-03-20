Соліст легендарного гурту Oasis запропонував брату об'єднатися: до чого тут коронавірус

Один з найуспішніших рок-гуртів 90-х розпався 2009 року через конфлікти між учасниками-братами. Проте Ліам Галлахер публічно звернувся до Ноела з пропозицією відродити колектив заради благодійного концерту після завершення пандемії коронавірусу.

У розпал поширення коронавірусу світові зірки влаштовують безкоштовні онлайн-концерти, аби підтримати слухачів у цей непростий період. Проте колишній учасник провідного рок-гурту Oasis Ліам Галлахер оголосив про значно масштабніший благодійний намір.

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Успішний 47-річний вокаліст, аудиторія якого нараховує понад 3 мільйона, публічно запропонував старшому братові Ноелу Галлахеру відродити колектив, який приніс музикантам шалену світову популярність.

На особистій сторінці в твіттері він опублікував допис, у якому оприлюднив бажання зібрати всіх шанувальників Oasis на благодійний концерт після того, як пандемія коронавірусу вщухне. Сам Ноел наразі жодним чином не відреагував на пропозицію брата.

Для благодійності, Ноеле, ми можемо повернутися до нашої дивовижної спільної кар'єри,

– написав Ліам Галлахер.

Варто зазначити, що брати Галлахери ворогували впродовж всього існування гурту Oasis, який запалав ще 1991 року. Молодший Ліам досить часто влаштовував бійки та мав проблеми з алкоголем. 2009 року Ноел, який був лідером колективу та автором пісень, заявив, що більше не може знаходитися з братом на одній сцені. З того часу виконавці розпочали сольні кар'єри, поставивши крапку на існуванні Oasis.