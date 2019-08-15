Соліст The Prodigy залишив багатомільйонні борги після свої смерті: деталі

Смерть британського музиканта Кіта Флінта, соліста групи The Prodigy, стала справжньою несподіванко для мільйонів фанатів у світі. Але наразі стало відомо, що його грандіозні статки через заборгування зменшились у кілька разів.

У виданні The Sun повідомили, що на момент смерті Кіта Флінта його статки оцінювались у 14 мільйонів доларів. Але після того, як він наклав на себе руки у березні 2019 року, у нього залишилось чимало боргів та податків на суму 8 мільйонів доларів.

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Через це родичі музиканта повинні були врегулювати всі фінансові питання і після того, як всі борги було оплачено, статки покійного музикантка скоротились до 5 мільйонів доларів.

Зокрема відомо, що фірма музиканта De Bohun Inns Limited, на яку був оформлений його паб The Leather Bottle в Ессексі, заборгувала близько 600 тисяч доларів. Можливо, саме через це Кіт Флінт незадовго до власної смерті планував продати старовинну садибу, вартістю майже 2 мільйони доларів.

Що відомо про смерть Кіта Флінта?Про смерть вокаліста знаменитого гурту The Prodigy, Кіта Флінта, стало відомо 4 березня 2019 року. Тіло музиканта знайшли в його будинку в Ессексі, Великобританія. Згідно з інформацією учасника гурту Ліама Хоулетта, чоловік наклав на себе руки. У нього залишилась дружина Маюмі Кай, з якою перед смертю артиста були проблеми у відносинах.