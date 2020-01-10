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Соліст Twenty One Pilots Тайлер Джозеф чекає на народження первістка

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Тайлер Джозеф з дружиною Дженною Блек / Instagram / @jennaajoseph

Фронтмен популярного американського гурту невдовзі стане батьком. Його дружина Дженна оголосила про поповнення в родині кілька місяців тому. Зараз дружина Тайлера Джозефа на 8 місяці вагітності й з нетерпінням чекає на появу донечки.

Дружина знаменитого музиканта активно веде особистий блог на сторінках соціальних мереж. Саме тому про особливий стан Дженни Блек прихильники творчості Twenty One Pilots дізналися з інстаграму майбутньої матусі. 

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Впродовж всієї вагітності кохана Тайлера Джозефа ділилася зворушливими світлинами округлого животика. Судячи з усього, майбутній татко з особливою відповідальністю ставиться до народження первістка, адже, незважаючи на щільний графік, багато часу приділяє дружині при надії. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jenna Joseph (@jennaajoseph)

Зараз Дженна Блек перебуває на 8 місяці вагітності. Раніше вона зізналася прихильникам, що подружжя чекає на доньку. Проте розголошувати ім'я крихітки пара не стала. На світ перша дитина  Тайлера Джозефа з'явиться у новому 2020 році. Про це дружина співака сповістила світлиною в обтислій чорній сукні, яка підкреслила її округлий живіт. 

Восьмий місяць. 2020-й, давай зробимо Тайлера татусем,
– дотепно підписала фото Дженна Блек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jenna Joseph (@jennaajoseph)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jenna Joseph (@jennaajoseph)

Нагадаємо, що під вінець закохані пішли ще 2015 року й вже тоді публічно зізнався, що хоче дитину. Проте Тайлеру Джозефу судилося стати татусем лише за п'ять років подружнього життя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jenna Joseph (@jennaajoseph)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Зіркові мами
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