Соліста Rammstein помітили в одному з київських закладів: відео

Завтра, 6 березня, фронтмен німецького метал-гурту Rammstein дасть гучний концерт у Києві. Музиканти вже прилетіли до столиці та навіть встигли насолодитися вітчизняною кухнею. Співака Тілля Ліндеманна помітили в одному з місцевих закладів.

Минув майже рік, відколи дует Lindemann дебютував зі своєю шоу-програмою в Києві. Українські меломани зможуть насолодитися хітами вже завтра, 6 березня. Тілль Ліндеманн та Петер Тегтгрен презентують треки із нового альбому F&M, який став другою роботою метал-проєкту Lindemann.

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На появу музикантів в Україні з нетерпінням чекали меломани. Проте Тілль Ліндеманна дає змогу фанам побачити його не лише під час концерту, а й на вулицях столиці. В інстаграмі шириться відео, зняте столичним фотографом.

Хлопцеві пощастило особисто побачити виконавця без звичних концертних образів. Тілль Ліндеманн насолоджувався обідом в одному з київських кафе мережі "Компот", з'явившись публічно у буденному вбранні.

Що відомо про Lindemann?

Учасники успішного проєкту Тілль Ліндеманн і Петер Тегтгрен були знайомі ще з початку 2000-их, однак тільки 6 років тому музиканти вирішили у колаборації створити нові пісні. За словами соліста гурту Pain, німецький колега завжди проявляв цікавість до його творчості, тому пропозиція про створення дуету одразу ж отримала схвалення. Бажання створити щось нове об'єднало Тілля і Петера в дует. Дебютний альбом Lindemann під назвою Skills in Pills вийшов у 2015 році.

Варто наголосити, що Тіллю Ліндеманну вже кілька років приписують стосунки зі співачкою Світланою Лободою, проте пара відмовляється коментувати свої стосунки. Виконавиця назвала свою другу доньку Тільдою, що одразу ж сприйняли, як на натяк на ім'я її батька. Крім того, розмови у мережі підігріло й те, що Тілль Ліндеманн забрав Лободу зі шпиталю у Москві після того, як її госпіталізували просто з під час репетиції до концерту.