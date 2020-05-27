Солістка гурту The Hardkiss поділилася рідкісним фото сина

Солістка одного із найпопулярніших українських гуртів The Hardkiss Юлія Саніна не часто ділиться новинами із сімейного життя. Проте інколи вона робить винятки та радує шанувальників милими фотографіями.

Юлія на карантині, як і більшість зірок шоу-бізнесу, багато часу приділяє сім'ї. Разом із чоловіком, колегою по гурту Валерієм Бебко та сином Данилом вона перебуває на ізоляції в заміському будинку. Артистка займається домашніми справами і не забуває про творчість. А також багато спілкується з прихильниками. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явилася чарівна публікація.

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Шанувальникам завжди цікаво дізнаватися подробиці особистого життя своїх кумирів. Особливо тоді, коли знаменитості не часто розповідають про нього

Яким фото поділилася Юлія Саніна?

У фотоблогу Юлії з'явився милий домашній знімок. Вона позує на фоні вітальні. Зірка одягена у спортивну кофту червого кольору та сині лосини. Волосся вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж. У руках Саніна тримає дві половинки манго.

Поруч із нею бачимо маленького Данила, який усміхається. Хлопчик також одягнений у спортивний одяг.

"Той ще "фрукт"", – коротко та з іронією підписала фото зіркова матуся.



Юлія Саніна з сином Данилом / Instagram / @the_hardkiss

Що відомо про сім'ю Юлії Саніної?

До початку музичної кар'єри Юлія Саніна працювала журналісткою. На одному з інтерв'ю вона познайомилася із музичним продюсером Валерієм Бебко, який тоді ще працював на телеканалі "MTV Україна". Згодом вони створили дует, а пізніше цілий гурт The Hardkiss, де зараз Валерій є креативним продюсером та гітаристом. Юлія та Валерій почали зустрічатися, проте свої стосунки ретельно приховували від громадськості протягом п'яти років. Згодом вони розповіли, що одружилися через два роки після знайомства. Весілля було в українському автентичному стилі. У 2015 році в подружжя народився син Данило.