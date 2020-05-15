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Солістка гурту "ВІА Гра" Еріка Герцег покинула колектив

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Еріка Герцег покинула "ВІА Гру"
Еріка Герцег покинула "ВІА Гру" / Instagram / @erikaherceg

Популярний гурт "ВІА Гра" змінить ще одну вокалістку. Співачка Еріка Герцег вирішила піти з колективу та зізналась, що продюсер Костянтин Меладзе вже розпочав пошуки її заміни.

Про це вокалістка розповіла в інтерв'ю, яке пройшло в інстаграмі. Еріка Герцег зізналась, що рішення вона прийняла самотужки, а коли озвучила це Костянтину Меладзе, продюсер вирішив відпустити харизматичну вокалістку, незважаючи на контракт. 

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Окрім цього, співачка додала, що від початку 2020 року вона обмірковувала, чи варто їй покидати успішний колектив "ВІА Гра". Та після вагань Еріка Герцег "вирішила йти вже потихеньку". Артистка хоче розпочати сольну кар'єру та анонсувала презентацію авторських пісень.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Erika Herceg (@erikaherceg)

Про пошуки нової солістки свідчить і допис, який розмістили на інстаграм-сторінці продюсерського центру Костянтина Меладзе. Кастинги до "ВІА Гри" вже розпочались. До кінця 2020 року Еріка Герцег ще буде у складі "ВІА Гри", в той час як нова солістка вивчатиме весь матеріал гурту на репетиціях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Erika Herceg (@erikaherceg)

Що відомо про гурт "ВІА Гра"?
Відомо, що гурт почав існування ще у 2000 році та отримав першу популярність завдяки Альоні Вінницькій та Надії Мейхер-Грановській. Однак у такому складі дует не проіснував довго: вже у 2002-му до них приєдналась Анна Седокова. Відтоді солістки тріо змінювались з блискавичною швидкістю, а продюсер Костянтин Меладзе підбирав підопічних так, аби в гурті були білявка, брюнетка та рудоволоса дівчина.  

Нова солістка гурту "ВІА Гра" стане 19-ою учасницею колективу. Ймовірно, це буде дівчина зі світлим кольором волосся, яка має замінити Еріку Герцег. Окрім неї, у складі "ВІА Гри" залишаться Уляна Сінецька та Ольга Меганська. 

Теги: LifeStyle
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