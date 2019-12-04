Солістка Artik & Asti виходить заміж за російського бізнесмена

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Анна Дзюба / Instagram / @astiselfmade

29-річна солістка українського поп-гурту Artik & Asti Анна Дзюба виходить заміж за 40-річного московського бізнесмена Станіслава Юркіна, з яким зустрічається більше півроку.

Про це солістка Artik & Asti повідомила на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши знімок зі Станіславом Юркіним.

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Так, я виходжу заміж. Сама поки не можу повірити, але реальність підтверджує. У мене тут є щасливці і щасливці, які планують весілля в 2020, хто не вірить забобонам щодо високосного року?
– написала Анна Дзюба.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ASTI (@astiselfmade)

 

Співачка Анна Дзюба вперше вийде заміж, а російський бізнесмен вже виховує дочку від попереднього шлюбу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ASTI (@astiselfmade)

 

Що відомо про гурт "Artik & Asti"?Українська поп-група, заснована в 2010 році продюсером і виконавцем Артемом Умрихіним (псевдонім Artik). До складу групи входять два артиста: Artik (Артем) і Asti (Анна). Наголосимо, що "Artik & Asti" переважно виступають в Росії і навіть були помічена в політичній агітації.

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Зіркові весілля
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