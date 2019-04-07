Солістка гурту Freedom Jazz стала мамою

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Freedom Jazz
Freedom Jazz / Facebook / @freedomjazzgirlsband

Солістка гурту Freedom Jazz, які здобули друге місце на Нацвідборі на Євробачення-2019 і відмовилися від пропозиції представляти Україну в Ізраїлі, Анастасія Малега народила дитину у вівторок, 2 квітня.

Про це гурт повідомив на своїй офіційній сторінці в Instagram.

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Нагадаємо, що Анастасія виступала на 8-му місяці вагітності з гуртом Freedom jazz під час Національного відбору на Євробачення-2019 з піснею Cupidon. Саме округлий живіт став родзинкою номера дівчат.

Наша Анастасія народила чудесного купідончика, який подивившись їй в очі запитав: "Мамо, так ми їдемо на Євробачення, чи ні?"... Ми так захоплюємося тобою! Як артисткою, мамою і неймовірною жінкою! В тобі поєднується все. Ти приклад того, якою має бути кожна з нас! Бажаємо тобі і малюкові здоров'я і щастя,
– йдеться у підписі.

 

Чому Україна не обрала представника на Євробачення-2019?За результатами голосування зіркових суддів та глядачів, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 співачка MARUV здобула перемогу. Після критики щодо її виступів у Росії та неоднозначної позиції щодо війни на сході України, НСТУ вирішила не підписувати угоду з MARUV. Сама артистка заявила, що не заплановані виступи в Росії стали причиною для цього.

Згодом представники НСТУ запропонували іншим фіналістам Нацвідбору представити країну на Євробаченні-2019, однак ті відмовились. Відтак у 2019 році жоден український артист не вийде на сцену конкурсу в Тель-Авіві.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові мами Музика Євробачення 2019
Джерело: LifeStyle 24
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