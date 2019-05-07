Солістка гурту "Фристайл" Ніна Кірсо вийшла з коми

Ніна Кірсо, солістка поп-гурту "Фристайл", який був популярним у 1990-ті роки, вийшла з коми. 55-річна артистка досі перебуває у важкому стані.

Про це повідомив друг Ніни Андрій Разін, як пише видання StarHit. Також він додав, що стан жінки залишається вкрай важким.

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"Відкрила очі. Стан співачки залишається вкрай важким", – сказав Разін.

Цю інформацію підтвердив також автор пісень "Фрістайл" Сергій Кузнєцов.

Ніна вже 2-3 місяці тому почала відкривати очі. Очі її відкриті і ніби дивляться в нікуди. І концентрації погляду ні на чому немає. Тобто, повіки піднімаються самі по собі. Закриваються, потім знову піднімаються. Але назвати це приходом в себе ну ніяк не можна. Тому що це не свідомість,

– додав Кузнєцов.

За інформацією ЗМІ, 1 червня 2018 року Ніна Кірсо перенесла інсульт, а наступного дня її прооперували. Непритомну Ніну знайшли у приватному будинку в Полтаві знайомі, їх стривожило те, що жінка не відповідає на дзвінки. Її чоловік (керівник, композитор і продюсер гурту "Фристайл") Анатолій Розанов із сином Максимом перебували в цей час на гастролях.

Останні 30 років Кірсо була учасницею гурту "Фристайл". Вона отримала популярність завдяки таким пісням, як "Кораблик любви", "С днем рожденья, мама", "Цветет калина", "Я тебе не верю", "Три сосны", "Фонари", "Белая береза", "Ты ни в чем не виноват".

Дивіться відео "Фристайл" – "Я тебе не верю"