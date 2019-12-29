Солістка гурту KAZKA хоче знятись в еротичній фотосесії для глянцю: фото 18+

Днями гурту KAZKA презентував один з найвідвертіших кліпів за свою історію – "Палала". Однак, як виявилось, солістка колективу Олександра Заріцька хоче знятись у фотосесії для чоловічого журналу та готує своїх прихильників до цього.

У програмі "Світське життя" вокалістка гурту KAZKA додала, що наразі це тільки її мрія. Для ймовірної фотосесії Олександра Заріцька планує привести себе у форму та поступово готує прихильників до оголених знімків.

Дивіться також: Гурт KAZKA випустив довгоочікуваний кліп на пісню "Палала": гаряче відео

Одним із етапів такої підготовки став еротичний ролик на пісню "Палала". Кліп, у якому оголені чоловіки дістають із рота Олександри Заріцької нитки, вже встиг розбурхати мережу. Автором провокативного відео став український кліпмейкер Алан Бадоєв.

Щоб бути на обкладинці глянцю я хочу ще трішки привести себе у форму, але це моя одна із мрій. До нового відвертого кліпу я готувала свою публіку фото в інстаграмі, там де видно трішки дупцю. Зараз в коментарях вже пишуть, що я забрала лаври у MARUV, тепер ми вульгарні,

– поділилась Олександра Заріцька.

І справді, пишнотіла вокалістка неодноразово демонструвала своє тіло в купальнику та публікувала досить провокативні кадри. Якими еротичними знімками відзначилась солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька у 2019 році – дивіться у підбірці LifeStyle 24